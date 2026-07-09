Nonna 47enne muore dopo due interventi estetici ad Antalya: l’inchiesta rivela cosa potrebbe aver causato il decesso

Il dramma ad Antalya

Caroline Baker era volata in Turchia con la figlia per sottoporsi a mastoplastica additiva e addominoplastica

La ricerca di un cambiamento estetico si è trasformata in una tragedia. Caroline Baker, 47 anni, è morta ad Antalya, in Turchia, dopo essersi sottoposta a un intervento di mastoplastica additiva e addominoplastica. A distanza di mesi, l’inchiesta aperta nel Regno Unito ha fatto emergere nuovi dettagli sulle possibili cause del decesso, chiarendo che la vicenda potrebbe essere più complessa di quanto inizialmente ipotizzato.

Il viaggio in Turchia e l’intervento chirurgico

Originaria di Sutton-in-Ashfield, nella contea del Nottinghamshire, Caroline Baker aveva raggiunto Antalya nel luglio del 2025 insieme alla figlia Kayden.

La donna aveva scelto una clinica turca per sottoporsi a due interventi di chirurgia estetica nello stesso giorno: una mastoplastica additiva e un’addominoplastica, il cosiddetto lifting dell’addome. Non era la prima volta che si recava nel Paese: in precedenza si era già sottoposta a una gastrectomia a manica per perdere peso.

Secondo il racconto della figlia, tutti gli esami preoperatori avevano dato esito positivo e nulla lasciava presagire complicazioni.

L’attesa della figlia e il peggioramento improvviso

L’operazione avrebbe dovuto durare circa quattro ore, ma il tempo trascorso in sala operatoria iniziò ad allungarsi, aumentando l’ansia della figlia che attendeva notizie.

Quando Kayden chiese spiegazioni ai medici, le venne riferito che l’intervento era tecnicamente riuscito, ma che durante la fase di recupero la madre aveva accusato un improvviso peggioramento.

Secondo quanto raccontato dai sanitari, Caroline Baker avrebbe iniziato ad avere gravi difficoltà respiratorie, fino all’arresto cardiaco. I medici tentarono di rianimarla per 47 minuti, senza però riuscire a salvarle la vita. Il decesso venne dichiarato intorno alle 19 del 16 luglio 2025.

L’autopsia cambia il quadro iniziale

Le autorità turche indicarono inizialmente come causa della morte un attacco di cuore.

Una volta rientrata nel Regno Unito, però, la salma è stata sottoposta a una nuova autopsia eseguita dal dottor Adnan Al-Badri, che ha evidenziato un quadro diverso.

L’esame non ha rilevato segni di infezione, sepsi o lesioni compatibili con un infarto, mentre ha confermato che gli interventi chirurgici erano stati eseguiti correttamente.

Sono invece emersi segni di broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) e la presenza di depositi di grasso nei polmoni, elementi che potrebbero aver avuto un ruolo determinante nel decesso.

Anche gli esami tossicologici hanno individuato farmaci utilizzati durante l’anestesia e antidepressivi prescritti alla donna, ma secondo gli esperti le concentrazioni riscontrate non sarebbero state sufficienti, da sole, a provocarne la morte.

Il verdetto dell’inchiesta

Durante l’inchiesta, il medico legale Christopher Wilkinson ha spiegato che non esistono elementi sufficienti per stabilire con certezza una causa unica del decesso.

Secondo il coroner, è più probabile che la BPCO o una possibile infezione polmonare abbiano sottoposto il cuore a uno stress eccessivo.

Per questo motivo è stato emesso un verdetto aperto, precisando che Caroline Baker potrebbe essere morta per cause naturali aggravate dagli effetti dell’intervento chirurgico, senza che vi siano prove per attribuire direttamente la responsabilità dell’evento all’operazione estetica.

Wilkinson ha inoltre sottolineato che, nonostante le richieste avanzate alle autorità turche anche attraverso il Ministero degli Esteri britannico, non sono arrivati ulteriori documenti utili a chiarire definitivamente la vicenda.

Il turismo sanitario verso la Turchia continua a crescere

Il caso riporta l’attenzione sul fenomeno del turismo medico, che vede ogni anno centinaia di migliaia di cittadini britannici scegliere cliniche estere, soprattutto in Turchia, attratti da costi notevolmente inferiori rispetto a quelli del Regno Unito.

Secondo i dati citati durante l’inchiesta, nel solo 2024 circa 196.000 britannici si sono recati in Turchia per ricevere cure mediche o sottoporsi a interventi chirurgici.

La morte di Caroline Baker non modifica, almeno allo stato delle indagini, il giudizio sull’intervento eseguito dalla clinica, ma evidenzia come la presenza di condizioni cliniche pregresse possa incidere in modo determinante anche dopo un’operazione tecnicamente riuscita.