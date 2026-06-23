Salerno protagonista della divulgazione scientifica: ai Giardini della Minerva il nuovo progetto sulla nutrizione e la prevenzione

A sinistra Dario Nuzzo

Le storiche aree verdi della città scelte come set per una produzione editoriale dedicata alla salute

I Giardini della Minerva tornano al centro della scena nazionale, questa volta come location di un progetto dedicato alla nutrizione, alla prevenzione e alla divulgazione scientifica. Lo storico complesso, simbolo della tradizione medica salernitana, ha infatti ospitato le riprese di una nuova produzione realizzata per Esserre Pharma, azienda italiana specializzata nel settore della nutraceutica.

Il progetto porta la firma del giornalista e autore televisivo salernitano Dario Nuzzo, ideatore del format MEDICOM, realtà impegnata nella divulgazione scientifica attraverso contenuti audiovisivi dedicati al mondo della salute e patrocinata dalla Scuola Medica Salernitana – Università Popolare.

L’obiettivo dell’iniziativa è quello di rendere più accessibili temi fondamentali come la corretta alimentazione, il benessere e la prevenzione, utilizzando un linguaggio semplice ma rigoroso, capace di raggiungere un pubblico sempre più ampio attraverso piattaforme editoriali e digitali.

Perché sono stati scelti i Giardini della Minerva

La scelta dei Giardini della Minerva non è casuale. Considerati il primo “Giardino dei Semplici” d’Europa e strettamente legati alla storia della Scuola Medica Salernitana, rappresentano uno dei luoghi simbolo del rapporto tra medicina, piante officinali, alimentazione e cultura della prevenzione.

Un patrimonio storico e scientifico che continua ancora oggi a raccontare le radici della medicina occidentale e che offre una cornice perfetta per un progetto dedicato all’educazione sanitaria.

Dario Nuzzo: «Un valore speciale perché nasce nella mia città»

«Questa produzione ha per me un significato particolare perché nasce nel territorio in cui sono nato» spiega Dario Nuzzo.

«Ringrazio il Comune di Salerno e la direzione dei Giardini della Minerva per la disponibilità e la collaborazione dimostrate. Raccontare la nutrizione in un luogo che custodisce una parte così importante della storia della medicina significa dare ancora più valore ai contenuti che realizziamo».

Il giornalista sottolinea anche come il progetto rappresenti un’importante opportunità di valorizzazione del territorio.

«Dopo le collaborazioni sviluppate negli anni con aziende del settore salute come Daiichi Sankyo e IBSA, sono felice che anche Esserre Pharma abbia scelto Salerno come scenario di una propria produzione editoriale. È un segnale significativo per la città e per tutto il territorio».

Salerno sempre più punto di riferimento per la comunicazione scientifica

Secondo Nuzzo, la scelta di aziende nazionali di affidarsi a professionisti salernitani per progetti di divulgazione rappresenta un riconoscimento importante.

«Attraverso queste iniziative – conclude – non promuoviamo soltanto la cultura della salute e della prevenzione, ma contribuiamo anche a far conoscere, ben oltre i confini locali, il patrimonio storico, culturale e scientifico che rende Salerno una realtà unica nel panorama italiano».

Il progetto sarà distribuito attraverso diversi canali editoriali e digitali dedicati alla divulgazione scientifica, rafforzando ulteriormente il ruolo di Salerno come luogo d’incontro tra innovazione, comunicazione, cultura e storia della medicina.