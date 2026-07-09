Milano, il trasloco di Affari Tuoi porta il primo grande addio: perché Gennarino non ci sarà più

Gennarino lascia Affari tuoi con il trasferimento a Milano

Con il trasferimento del programma negli studi milanesi arriva una delle novità più emozionanti per il pubblico

Per milioni di telespettatori era diventato molto più di una semplice mascotte. Bastava il suo ingresso in studio per strappare un sorriso e rendere ancora più coinvolgente uno dei momenti simbolo di Affari Tuoi. Ma con la nuova stagione del programma di Rai 1, qualcosa cambierà davvero. Il trasloco da Roma a Milano porterà infatti all’uscita di scena di Gennarino, il Jack Russell diventato negli anni uno dei volti più amati del game show oggi condotto da Stefano De Martino.

Una decisione che non nasce da esigenze televisive, ma dalla volontà di garantire all’animale una vita più tranquilla dopo una lunga carriera davanti alle telecamere.

Perché Gennarino lascia Affari Tuoi

Dietro il nome Gennarino c’è in realtà Seven, un Jack Russell che ha ormai raggiunto i 13 anni e mezzo. Un’età importante per un cane, motivo che ha spinto il suo addestratore Massimo Perla e tutto lo staff a fermarsi prima che gli impegni diventassero troppo pesanti.

Con il trasferimento delle registrazioni a Milano, Seven avrebbe dovuto affrontare continui spostamenti e nuove routine. Una prospettiva che il suo addestratore ha ritenuto poco compatibile con il benessere dell’animale.

L’obiettivo, ha spiegato, è permettergli di vivere questa nuova fase della vita lontano dallo stress delle produzioni televisive, continuando a stare con le persone che si sono sempre occupate di lui.

Una carriera ben oltre il gioco dei pacchi

Molti spettatori lo identificano esclusivamente con Affari Tuoi, ma Seven ha costruito negli anni un percorso molto più ampio nel mondo dello spettacolo.

Il piccolo Jack Russell ha preso parte anche a produzioni cinematografiche e televisive, lavorando accanto ad attori molto conosciuti come Claudia Gerini e nelle fiction dedicate al personaggio di Rocco Schiavone.

Secondo Massimo Perla, ogni esperienza è stata organizzata rispettando i tempi e le necessità del cane, senza mai trascurarne il benessere.

Il rapporto con Stefano De Martino e l’affetto del pubblico

L’arrivo di Stefano De Martino alla guida del programma ha contribuito a rafforzare ulteriormente la popolarità di Gennarino.

Tra il conduttore e il cane si è creato fin dai primi mesi un rapporto spontaneo che il pubblico ha imparato ad apprezzare puntata dopo puntata.

L’addestratore racconta che Seven è riuscito a conquistare un seguito enorme, arrivando perfino ad avere quattro fan club dedicati. Una popolarità costruita senza parole, semplicemente attraverso la sua presenza scenica e il comportamento naturale che lo ha reso uno dei protagonisti più riconoscibili del programma.

Le polemiche e la scelta di tutelare il cane

Negli ultimi mesi non sono mancate alcune critiche sull’impiego degli animali in televisione. Tra le voci più note c’è stata quella di Rita Dalla Chiesa, che aveva espresso dubbi sull’opportunità di utilizzare un cane in un contesto televisivo.

Massimo Perla ha sempre respinto queste osservazioni, sostenendo che Seven non ha mai vissuto le registrazioni come un lavoro, ma come un momento di gioco e di relazione con le persone presenti sul set.

Durante le giornate di registrazione, infatti, il cane disponeva di uno spazio riservato dove riposare, con giochi, trasportino e tutto il necessario per trascorrere le pause in tranquillità.

Il trasloco a Milano apre una nuova fase

L’uscita di scena di Gennarino rappresenta uno dei cambiamenti più significativi della prossima stagione di Affari Tuoi, che lascerà lo storico Teatro delle Vittorie di Roma per trasferirsi nei nuovi studi di Milano.

La scelta rientra nella riorganizzazione della produzione e segna la fine di un capitolo che ha accompagnato il programma per molti anni.

Per il pubblico sarà inevitabile provare un po’ di nostalgia nel non vedere più la corsa di Gennarino tra i pacchi. Ma la decisione, come ribadito dal suo addestratore, è stata presa pensando esclusivamente alla qualità della vita di Seven, pronto ora a godersi una meritata pensione lontano dai riflettori.