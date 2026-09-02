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Salute

Il fisiatra per recuperare la mobilità del proprio corpo

DiRedazione

Pubblicato: 2 Set, 2026 - ore: 17:11 #fisiatra, #mobilità
L'importanza del fisiatra per il recupero della mobilitàL'importanza del fisiatra per il recupero della mobilità

C’è una fase delicata che segue ogni intervento chirurgico ortopedico, ogni evento neurologico, ogni infortunio serio: quella in cui il corpo deve imparare di nuovo a muoversi, a recuperare forza e funzionalità. È in questo momento che entra in gioco il fisiatra, il medico specialista in medicina fisica e riabilitazione. Una figura spesso sottovalutata, ma capace di fare la differenza tra un recupero completo e una disabilità residua che si trascina nel tempo.

Fisiatra a Monza: cosa fa davvero

Molti si chiedono cosa faccia esattamente un fisiatra a Monza, e la risposta sorprende chi lo confonde con il fisioterapista. Il fisiatra è un medico a tutti gli effetti: formula diagnosi, prescrive terapie farmacologiche, coordina il team riabilitativo e monitora l’intero percorso di recupero del paziente.

Cosa valuta il fisiatra?

La visita fisiatrica è un esame clinico completo che va ben oltre la semplice valutazione del sintomo:

  • La storia clinica del paziente: anamnesi dettagliata che include patologie pregresse, interventi chirurgici, terapie in corso e storia degli infortuni
  • La funzionalità muscolo-scheletrica: valutazione della forza muscolare, della mobilità articolare, della postura e dell’equilibrio
  • Lo stato neurologico: riflessi, sensibilità, coordinazione e tono muscolare, per identificare eventuali componenti neurologiche nel quadro clinico
  • La capacità funzionale: quanto il paziente riesce a svolgere le attività quotidiane e in che misura il problema limita la sua autonomia
  • Il dolore: non solo la sua intensità, ma la sua natura, distribuzione e fattori aggravanti, per identificarne l’origine e impostare il trattamento più adatto
  • Gli ausili e le ortesi in uso: valutazione dell’adeguatezza di eventuali dispositivi già utilizzati dal paziente

Quali benefici apporta un fisiatra?

Affidarsi a un fisiatra offre vantaggi concreti che vanno oltre il semplice trattamento del sintomo:

  • Una diagnosi precisa: il fisiatra identifica non solo il problema ma le sue cause, impostando un trattamento che agisce alla radice piuttosto che sui sintomi
  • Un piano riabilitativo personalizzato: ogni paziente ha caratteristiche diverse, e il fisiatra costruisce un percorso su misura che tiene conto dell’età, della condizione fisica generale e degli obiettivi specifici
  • Il coordinamento del team: il fisiatra dirige il lavoro di fisioterapisti, logopedisti, terapisti occupazionali e altri professionisti della riabilitazione, garantendo coerenza e continuità al percorso
  • La prescrizione di ortesi e ausili: tutori, busti, plantari ortopedici, carrozzine e altri dispositivi vengono valutati e prescritti dal fisiatra in base alle esigenze specifiche del paziente
  • Il monitoraggio nel tempo: il fisiatra segue l’evoluzione del recupero, adattando il piano terapeutico in base ai progressi e alle eventuali difficoltà incontrate

Quando è necessario rivolgersi a un fisiatra?

Alcune situazioni in cui la visita fisiatrica è particolarmente indicata:

  • Dopo un intervento chirurgico ortopedico: il fisiatra imposta il programma riabilitativo più adatto, coordinando il lavoro del fisioterapista e monitorando i progressi
  • In presenza di dolore cronico che non risponde alle terapie abituali, dove un approccio multidisciplinare può fare la differenza
  • Dopo un evento neurologico acuto: ictus, trauma cranico o lesione midollare richiedono un percorso riabilitativo strutturato fin dalle prime fasi
  • Per la prescrizione di ortesi e ausili: il fisiatra è la figura più qualificata per valutare la necessità e prescrivere dispositivi di supporto
  • In presenza di patologie reumatologiche: artrite reumatoide, spondilite anchilosante e altre malattie infiammatorie articolari beneficiano di un approccio riabilitativo integrato
  • Per recuperare la mobilità dopo un trauma: fratture, distorsioni gravi e lesioni tendinee richiedono spesso un percorso riabilitativo guidato per tornare alla piena funzionalità

Di Redazione

Giuseppe D’Alto: classe 1972, giornalista professionista dall’ottobre 2001. Ha iniziato, spinto dalla passione per lo sport, la gavetta con il quotidiano Cronache del Mezzogiorno dal 1995 e per oltre 20 anni è stato uno dei punti di riferimento del quotidiano salernitano che ha lasciato nel 2016.Nel mezzo tante collaborazioni con quotidiani e periodici nazionali e locali. Oltre il calcio e gli altri sport, ha seguito per diversi anni la cronaca giudiziaria e quella locale non disdegnando le vicende di spettacolo e tv.

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