Nocera Inferiore, grave trauma durante un rapporto: intervento delicato, il giovane recupera la funzionalità erettile

L'uomo è stato ricoverato all'ospedale Umberto I di Nocera Inferiore

All’ospedale Umberto I ricostruite l’uretra e riparato un corpo cavernoso dopo una frattura del pene

Un trauma serio, una lesione che richiedeva un intervento chirurgico complesso e una funzione da preservare. Si è concluso con un esito positivo il caso affrontato all’ospedale Umberto I di Nocera Inferiore, dove l’équipe di Urologia, diretta dal professore Roberto Sanseverino, ha operato un giovane dell’Agro Nocerino Sarnese che aveva riportato una frattura del pene durante un rapporto sessuale.

Come riferito da Il Mattino, il paziente è arrivato al pronto soccorso nella serata di sabato, manifestando una grave difficoltà a urinare. Gli accertamenti hanno evidenziato un quadro traumatico complesso, con lesioni che rendevano necessario un intervento ricostruttivo per ripristinare l’integrità delle strutture danneggiate e tutelare, per quanto possibile, le funzioni dell’organo.

L’operazione è stata eseguita nella mattinata successiva e, secondo le informazioni disponibili, si è conclusa con successo. Al termine della procedura, una verifica specifica ha dato esito positivo anche per quanto riguarda la funzionalità erettile.

Le prime cure dopo l’arrivo in pronto soccorso

La difficoltà a urinare ha rappresentato il primo segnale di un problema che richiedeva un trattamento tempestivo. Dopo la valutazione iniziale, il giovane è stato preso in carico dagli specialisti di Urologia, che hanno eseguito una prima procedura per consentirgli di riprendere la minzione.

Quell’intervento iniziale, tuttavia, non era sufficiente a risolvere tutte le conseguenze del trauma. Le lesioni interessavano infatti strutture anatomiche importanti e rendevano necessario un successivo passaggio in sala operatoria per la ricostruzione chirurgica.

Uretra lesionata e corpo cavernoso danneggiato

Il quadro clinico, secondo quanto riportato, comprendeva una lesione particolarmente grave dell’uretra, il canale che permette il passaggio dell’urina dalla vescica verso l’esterno. Il condotto risultava praticamente interrotto in due segmenti, una condizione che richiedeva una ricostruzione accurata per ristabilire la continuità anatomica.

A essere coinvolto era anche il corpo cavernoso sinistro, una delle strutture del pene che si riempiono di sangue durante l’erezione e svolgono quindi un ruolo essenziale nella funzione sessuale.

La presenza di danni a entrambe queste strutture rendeva l’operazione particolarmente delicata. I chirurghi dovevano riparare le lesioni e, nello stesso tempo, puntare a preservare le funzioni urinarie ed erettili del paziente.

L’intervento ricostruttivo e il controllo finale

Il giovane è stato quindi sottoposto a un intervento mirato alla ricostruzione dell’uretra e alla riparazione del corpo cavernoso danneggiato. Una procedura che richiede precisione tecnica, considerata la delicatezza dei tessuti interessati e l’importanza funzionale delle strutture coinvolte.

Al termine dell’operazione, l’équipe ha effettuato anche una verifica della funzionalità erettile attraverso una tecnica idraulica. Il controllo ha dato esito positivo, fornendo un riscontro favorevole sul risultato della ricostruzione.

Il caso si è così concluso con un esito positivo dopo un percorso assistenziale iniziato al pronto soccorso e proseguito con il trattamento specialistico. La vicenda richiama inoltre l’importanza di una valutazione medica tempestiva in presenza di un trauma genitale: una frattura del pene è un’urgenza urologica e necessita di un rapido inquadramento clinico.

Per il giovane paziente, l’intervento ha permesso di affrontare le lesioni riscontrate e di ottenere un risultato funzionale positivo nei controlli effettuati al termine della procedura.