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Covid, spunta la variante Cicada: dove circola e perché preoccupa gli esperti

DiRedazione

Pubblicato: 31 Mar, 2026 - ore: 12:39 #Covid Cicada, #variante
Primo caso di variante Covid Nimbus in ItaliaSpunta una nuova variante Covid

La diffusione globale e i primi segnali dagli Stati Uniti

Non è una variante esplosa all’improvviso, ma una presenza che si è fatta largo lentamente. BA.3.2, ribattezzata “Cicada”, è oggi sotto osservazione dopo essere stata individuata in almeno 23 Paesi.

Il primo campione risale al novembre 2024 in Sudafrica, ma è nel corso del 2025 che il virus ha iniziato a circolare in modo più evidente, fino a emergere con maggiore forza negli Stati Uniti.

Qui è stato individuato inizialmente in un viaggiatore e successivamente rilevato anche nelle acque reflue, segnale di una diffusione più ampia rispetto ai soli casi clinici registrati.

Perché “Cicada” è diversa dalle altre varianti

La nuova variante appartiene alla famiglia Omicron, ma presenta caratteristiche genetiche molto diverse dai ceppi più recenti.

Il dato che colpisce è il numero di mutazioni: tra 70 e 75 nella proteina spike, quella che il virus utilizza per entrare nelle cellule.

Una distanza genetica significativa, che ha portato gli esperti a definirla “altamente divergente”.

Questa particolarità potrebbe tradursi in una maggiore capacità di diffusione e in una parziale evasione della risposta immunitaria, elementi che spiegano l’attenzione della comunità scientifica.

Vaccini e immunità: cosa cambia davvero

Uno dei punti più delicati riguarda la risposta immunitaria.

I vaccini attuali, sviluppati sui ceppi più recenti come JN.1, potrebbero riconoscere BA.3.2 con minore immediatezza, rendendo possibile una circolazione più ampia del virus.

Questo però non significa perdita di efficacia.

Le evidenze raccolte negli ultimi anni restano solide: i vaccini continuano a ridurre in modo significativo ricoveri e forme gravi. Piuttosto, il cambiamento potrebbe riguardare la protezione dall’infezione, potenzialmente meno completa.

Gli aggiornamenti vaccinali previsti per l’autunno potrebbero includere anche una copertura contro questa variante.

I sintomi della variante Cicada

Dal punto di vista clinico, non emergono differenze sostanziali rispetto alle varianti già note.

I sintomi osservati sono in linea con Omicron:
mal di gola, febbre, tosse secca e stanchezza diffusa. Possibile anche il mal di testa, mentre la perdita di gusto e olfatto appare meno frequente.

Al momento, non ci sono segnali di una maggiore gravità della malattia.

Il vero rischio: diffusione, non severità

Secondo gli esperti, il punto critico non è la pericolosità, ma la capacità di circolazione.

Come accaduto per altre varianti, il vantaggio evolutivo potrebbe risiedere nella maggiore facilità di trasmissione o nella capacità di aggirare parzialmente le difese immunitarie.

Questo scenario potrebbe tradursi in picchi stagionali dei casi, senza necessariamente un aumento delle forme gravi.

Cosa fare oggi per ridurre i rischi

Le indicazioni restano quelle già consolidate.

Proteggere le persone più fragili, evitare contatti in presenza di sintomi e mantenere una corretta igiene respiratoria sono misure che continuano a fare la differenza.

La sorveglianza genomica resta fondamentale, anche perché la diffusione reale potrebbe essere sottostimata in alcune aree del mondo.

Una variante da osservare, senza allarmismi

“Cicada” si inserisce in un processo naturale: quello dell’evoluzione del virus del Covid.

Mutazioni e nuove varianti continueranno a emergere, ma non tutte rappresentano una minaccia maggiore.

Il quadro attuale invita alla prudenza, non al panico.

La differenza, ancora una volta, la fanno monitoraggio, prevenzione e capacità di adattamento.

Di Redazione

Giuseppe D’Alto: classe 1972, giornalista professionista dall’ottobre 2001. Ha iniziato, spinto dalla passione per lo sport, la gavetta con il quotidiano Cronache del Mezzogiorno dal 1995 e per oltre 20 anni è stato uno dei punti di riferimento del quotidiano salernitano che ha lasciato nel 2016.Nel mezzo tante collaborazioni con quotidiani e periodici nazionali e locali. Oltre il calcio e gli altri sport, ha seguito per diversi anni la cronaca giudiziaria e quella locale non disdegnando le vicende di spettacolo e tv.

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