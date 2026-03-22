La diagnosi shock: quattro tumori scoperti per caso
Una visita di routine, un sintomo apparentemente banale — una pulsazione all’orecchio — e poi la scoperta che cambia tutto.
È la storia di Kerry Sharples, 45 anni, che nel 2025 ha ricevuto una diagnosi sconvolgente: quattro tumori cerebrali benigni, noti come meningiomi.
Il più grande, di circa 3,5 centimetri, si trovava dietro l’occhio destro. Gli altri erano distribuiti in diverse aree del cervello.
Una situazione clinica complessa, emersa quasi per caso dopo esami di controllo.
Il possibile legame con i contraccettivi
Dopo la diagnosi, i medici le hanno consigliato di interrompere immediatamente le iniezioni contraccettive ormonali, che assumeva da oltre vent’anni.
Una scelta che oggi la donna guarda con amarezza:
“Mi pento di averle fatte. Non volevo avere il ciclo e ho continuato. Ora ho quattro tumori”.
Secondo quanto le è stato spiegato, esisterebbe una possibile correlazione, seppur definita debole, tra l’uso prolungato di contraccettivi a base di progesterone sintetico e lo sviluppo di meningiomi.
Non una certezza, ma un’ipotesi che la medicina sta ancora studiando.
Cosa sono i meningiomi (e perché non sono sempre maligni)
I tumori diagnosticati a Sharples sono meningiomi, una forma generalmente benigna che colpisce le membrane che rivestono il cervello.
Nella maggior parte dei casi:
- crescono lentamente
- non sono cancerosi
- possono però causare sintomi importanti in base alla posizione
Nel suo caso, la dimensione e la posizione dei tumori hanno richiesto un monitoraggio costante.
“Se lo avessi saputo, avrei scelto diversamente”
Sharples non punta il dito contro i medici, ma ammette di sentirsi poco informata.
“Se mi avessero parlato anche solo di un possibile rischio, avrei preso una decisione diversa”, racconta.
Per anni aveva continuato il trattamento senza problemi evidenti, convinta che fosse una scelta sicura.
“Pensavo: funziona, perché cambiare?”
Una fiducia che oggi si è trasformata in dubbio.
I medici: rischio basso, nessun allarme generale
Nonostante il caso faccia impressione, gli esperti invitano alla prudenza.
Secondo i dati disponibili, il rischio di sviluppare meningiomi legati ai contraccettivi ormonali resta complessivamente basso.
Gli studi parlano di una possibile associazione, ma:
- non esiste un rapporto diretto certo
- non si tratta di un effetto comune
- ogni caso va valutato individualmente
Un punto fondamentale per evitare allarmismi.
La paura e la speranza
Oggi Sharples vive con una consapevolezza nuova e con una preoccupazione concreta: che i tumori possano crescere.
“Spero che si riducano o almeno che non aumentino”, dice.
La paura è reale, così come il pensiero di cosa sarebbe potuto accadere senza quella visita.
Una storia che divide tra esperienza e scienza
Il suo racconto è diventato virale perché tocca un tema delicato: il rapporto tra scelte personali e informazioni mediche.
Da una parte, l’esperienza individuale. Dall’altra, i dati scientifici che invitano alla cautela.
Sharples lo dice chiaramente:
non vuole spaventare, ma rendere le persone più consapevoli.