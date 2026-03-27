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Ora legale tutto l’anno: la decisione che può cambiare sonno, energia e vita degli italiani

DiRedazione

Pubblicato: 27 Mar, 2026 - ore: 05:48 #cambio orario, #ora legale, #ora legale 2026
ora legaleNel week end torna l'ora legale

Quando cambia l’ora e cosa bisogna fare

Nella notte tra sabato 28 e domenica 29 marzo torna l’ora legale. Alle 2:00 le lancette andranno spostate avanti di un’ora, segnando ufficialmente l’ingresso nella stagione dei pomeriggi più lunghi e luminosi.

Un gesto semplice, quasi automatico, ma che ogni anno riaccende una discussione mai davvero chiusa.

Perché l’ora legale divide ancora oggi

Da una parte c’è chi la considera un vantaggio concreto. Più luce nel tardo pomeriggio significa più tempo all’aperto, maggiore socialità e, soprattutto, un risparmio energetico documentato.

I dati parlano chiaro: negli ultimi vent’anni, in Italia, il sistema dell’ora legale ha consentito di risparmiare miliardi di kilowattora e oltre due miliardi di euro.

Dall’altra parte, però, cresce il fronte critico. Il cambio improvviso altera i ritmi biologici, provocando quello che gli esperti definiscono un vero e proprio jet lag sociale. Il risultato può tradursi in disturbi del sonno, stanchezza e, secondo alcuni studi, perfino un aumento di rischi cardiovascolari e incidenti.

Ora legale permanente: cosa sta succedendo davvero

Il tema non è più solo teorico. In Italia si sta valutando la possibilità di introdurre l’ora legale permanente, eliminando definitivamente il cambio stagionale.

La Commissione Attività Produttive della Camera ha avviato un’indagine per analizzare impatti e conseguenze di questa scelta, con l’obiettivo di arrivare a una risposta entro l’estate.

Il dibattito affonda le radici a livello europeo. Già nel 2018 una consultazione pubblica aveva mostrato un orientamento netto: la maggioranza dei cittadini si era espressa contro il cambio dell’ora. Ma tra divisioni politiche e pandemia, tutto si è fermato.

Ora il tema torna sul tavolo.

I benefici: più luce, meno consumi, più vita all’aperto

Chi sostiene l’ora legale punta su effetti concreti. Più ore di luce nel pomeriggio favoriscono attività fisica, socialità e riducono il tempo trascorso davanti agli schermi.

Secondo alcuni specialisti, questo è particolarmente importante per bambini e adolescenti, che trovano più occasioni per uscire e muoversi.

C’è anche un effetto indiretto sulla salute pubblica: stare più all’aperto riduce la permanenza in ambienti chiusi, limitando la diffusione di virus stagionali.

I rischi: sonno, stress e impatto sulla salute

Ma non tutti sono d’accordo. Il cambio dell’ora, anche se di una sola ora, può avere effetti significativi sul corpo.

Il nostro organismo segue ritmi circadiani molto precisi, regolati dalla luce naturale. Alterarli improvvisamente può causare squilibri nel sonno, nella concentrazione e nel metabolismo.

Alcuni studi segnalano un aumento temporaneo di infarti, incidenti stradali e infortuni sul lavoro nei giorni successivi al cambio.

Una scelta tra abitudine e futuro

L’ora legale esiste in Italia da oltre un secolo, con pause e ritorni legati soprattutto alle esigenze energetiche.

Oggi, però, la questione è diversa. Non si tratta più solo di risparmio, ma di equilibrio tra benessere, economia e abitudini sociali.

Il cambio di questo weekend è l’ennesimo passaggio di un meccanismo consolidato.
Ma potrebbe essere anche uno degli ultimi.

Di Redazione

Giuseppe D’Alto: classe 1972, giornalista professionista dall’ottobre 2001. Ha iniziato, spinto dalla passione per lo sport, la gavetta con il quotidiano Cronache del Mezzogiorno dal 1995 e per oltre 20 anni è stato uno dei punti di riferimento del quotidiano salernitano che ha lasciato nel 2016.Nel mezzo tante collaborazioni con quotidiani e periodici nazionali e locali. Oltre il calcio e gli altri sport, ha seguito per diversi anni la cronaca giudiziaria e quella locale non disdegnando le vicende di spettacolo e tv.

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