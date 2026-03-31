12 tonnellate di KitKat sparite nel nulla: il furto clamoroso e la svolta che nessuno si aspettava

Ritrovato il carico di 12 tonnellate di KitKat

Il furto tra Italia e Polonia e le 12 tonnellate scomparse

Una vicenda che sembra uscita da una sceneggiatura, ma che invece è realtà.

Un intero camion carico di KitKat, pari a circa 12 tonnellate di prodotto, è stato rubato durante il trasporto tra uno stabilimento nell’Italia centrale e la destinazione finale in Polonia.

A sparire non sono state poche scatole, ma numeri impressionanti: oltre 413mila confezioni dello snack al cioccolato, uno dei prodotti più riconoscibili del gruppo Nestlé.

Un colpo logistico che ha immediatamente acceso l’attenzione delle autorità e del settore, anche per il possibile impatto sulla distribuzione nei giorni precedenti alla Pasqua.

L’ironia dell’azienda e il timore per il mercato parallelo

A commentare la vicenda è stato lo stesso brand, con un tono a metà tra ironia e preoccupazione.

“Abbiamo sempre incoraggiato le persone a prendersi una pausa con KitKat”, ha dichiarato un portavoce, aggiungendo che qualcuno sembra aver preso il messaggio “troppo alla lettera”.

Dietro la battuta, però, resta una questione concreta: la possibilità che un quantitativo così elevato finisca su canali non ufficiali, entrando nel mercato parallelo europeo.

Proprio per questo, l’azienda ha precisato che i lotti rubati sono identificabili tramite codice a barre, permettendo eventuali controlli lungo la filiera.

Le indagini e il rischio per la distribuzione prima delle feste

Nei giorni successivi al furto, del camion e del carico non c’era traccia.

Le indagini si sono concentrate sulla catena logistica e sui possibili punti di dispersione del prodotto, mentre cresceva l’attenzione per l’impatto sulla disponibilità degli snack in vista delle festività.

Un episodio che ha evidenziato la vulnerabilità dei trasporti su larga scala, soprattutto quando si tratta di merci facilmente rivendibili.

Il colpo di scena: “Le 12 tonnellate sono disponibili”

Poi la svolta.

Attraverso i propri canali ufficiali, l’azienda ha annunciato che il carico è stato recuperato, rassicurando sul fatto che non ci sono problemi per la sicurezza dei consumatori e che l’offerta non subirà conseguenze.

Una comunicazione che chiude, almeno per ora, una vicenda insolita per il settore alimentare, ma che lascia aperti interrogativi sulle modalità del furto e del recupero.

Una storia che mescola logistica e cronaca

Il caso delle 12 tonnellate di KitKat dimostra come anche prodotti di largo consumo possano diventare protagonisti di episodi complessi, tra criminalità e filiere internazionali.

Un episodio che ha unito numeri impressionanti, dinamiche investigative e un finale inaspettato.

E che, almeno per questa volta, si conclude con una certezza: il cioccolato è tornato, e non è andato perso nel nulla.