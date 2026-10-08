Giugliano, il pulmino degli studenti finisce nell’acqua: i ragazzi escono dai finestrini. Strade trasformate in fiumi

Automobilisti intrappolati e studenti costretti a scendere dai finestrini a Giugliano, caos maltempo in Campania

Il nubifragio mette in ginocchio il Napoletano: disagi a Giugliano, Varcaturo e Casandrino. Un’automobilista salvata dai vigili del fuoco dopo essere rimasta bloccata in un sottopasso. A Forio alberi abbattuti dal vento e il fulmine che danneggia la cupola di San Gaetano

Il pulmino bloccato nell’acqua: studenti costretti a uscire dai finestrini

Strade trasformate in torrenti, automobili bloccate e studenti costretti a lasciare il pulmino passando dai finestrini. È una delle immagini più impressionanti della nuova ondata di maltempo che ha colpito Napoli e provincia, con particolare violenza nell’area a nord del capoluogo.

A Giugliano, tra i comuni maggiormente interessati dal nubifragio, un pulmino che stava accompagnando a casa alcuni studenti è rimasto impantanato nell’acqua in via Santa Caterina. La situazione è diventata rapidamente difficile e per consentire agli studenti di mettersi in sicurezza è stato necessario l’intervento della Polizia Municipale.

Le immagini pubblicate da Internapoli.it mostrano la profondità raggiunta dall’acqua e i momenti concitati dell’evacuazione. I ragazzi sono stati costretti a uscire dal mezzo attraverso i finestrini, mentre l’acqua continuava a invadere la strada.

A Varcaturo i genitori non riescono a raggiungere la scuola

Il maltempo ha provocato pesanti ripercussioni anche nella vicina Varcaturo.

In un altro video alcune mamme hanno denunciato le difficoltà incontrate nel tentativo di raggiungere la scuola per andare a prendere i propri figli. Le strade, rese impraticabili dalla combinazione di acqua e fango, hanno impedito agli automobilisti di muoversi normalmente.

La situazione ha spinto la dirigente della scuola media Don Salvatore Vitale a modificare temporaneamente l’organizzazione dell’uscita.

Gli alunni sono infatti rimasti nelle aule per circa un’ora in più, così da permettere all’acqua di defluire e consentire ai genitori di raggiungere successivamente l’istituto in condizioni meno difficili.

Le famiglie sono state informate attraverso una comunicazione sul registro elettronico.

Auto intrappolata nel sottopasso: salvata una donna

Un’altra emergenza si è verificata a Casandrino, sempre nell’area a nord di Napoli.

Una donna è rimasta bloccata con la propria automobile all’interno di un sottopasso allagato in via Pascale. Il veicolo è andato in panne mentre l’acqua continuava ad accumularsi e l’automobilista ha chiesto aiuto.

Sono intervenuti i vigili del fuoco, impegnati in numerosi interventi in diversi comuni del Napoletano. I soccorritori sono riusciti a raggiungere la donna e a portarla in salvo.

Nella zona sono state segnalate diverse strade completamente allagate, mentre proseguono gli interventi per rimuovere i mezzi rimasti bloccati.

Vigili del fuoco impegnati in decine di interventi

Il nubifragio ha provocato disagi in una vasta parte della provincia di Napoli. Le squadre dei vigili del fuoco sono state impegnate in numerose operazioni legate soprattutto agli allagamenti, alle automobili in difficoltà e alle conseguenze del forte vento.

Particolarmente colpita è stata ancora una volta l’area del Giuglianese, dove l’acqua ha trasformato diverse arterie stradali in percorsi difficilmente transitabili.

La situazione ha richiesto interventi anche a Forio d’Ischia, dove è stato attivato il Coc, Centro operativo comunale, proprio in seguito ai numerosi problemi provocati dagli allagamenti e dagli alberi sradicati dalle raffiche di vento.

Il fulmine colpisce la cupola della chiesa di San Gaetano

E sull’isola si è verificato anche un episodio particolarmente significativo nella notte.

Un fulmine ha colpito la cupola della storica chiesa di San Gaetano, provocando danni che hanno reso necessaria la chiusura dell’edificio religioso.

Il maltempo continua dunque a creare problemi su un territorio già alle prese con precipitazioni particolarmente intense.

Da Giugliano a Varcaturo, passando per Casandrino e Forio, le immagini delle strade sommerse, del pulmino con gli studenti bloccato nell’acqua e dell’automobilista salvata dai vigili del fuoco raccontano la dimensione dell’emergenza provocata dal nubifragio.