Varcaturo, bimbo di 6 anni salva la mamma: invia la posizione agli zii e attiva i soccorsi

Mamma di Varcaturo salvata dalla prontezza del bimbo di 6 anni

Come un piccolo eroe ha trasformato un malore improvviso in una storia di prontezza e coraggio

Un gesto semplice, ma capace di fare la differenza tra paura e speranza. A Varcaturo, in provincia di Napoli, un bambino di appena sei anni è riuscito a salvare la vita della madre colta da un malore improvviso. Grazie al suo sangue freddo e alla prontezza con cui ha utilizzato lo smartphone, il piccolo ha inviato la posizione agli zii, i quali hanno subito allertato il 118. In pochi minuti un’ambulanza è arrivata sul posto, prendendo in carico la donna di 29 anni.

L’episodio è stato reso noto da Nessuno tocchi Ippocrate, associazione che denuncia e racconta storie di pronto intervento e difficoltà nel sistema sanitario campano. A raccontare i dettagli, in un post diventato virale, è stato Manuel De Ruggiero, che ha sottolineato la straordinaria lucidità del bambino: «Quando la mamma ha avuto un violento attacco di vomito, non si è perso d’animo e ha fatto ciò che chiunque adulto dovrebbe fare».

Cosa è accaduto a Varcaturo?

Erano circa le 18:00 quando la centrale operativa del 118 ha ricevuto una chiamata d’urgenza. Una donna di 29 anni, colta da un malore improvviso mentre si trovava in auto in via Madonna del Pantano, necessitava di soccorsi immediati. La particolarità del caso non è solo nella gravità della situazione, ma nel fatto che a dare l’allarme è stato un bambino di appena sei anni, il figlio della donna.

Quando la madre ha iniziato a stare male, il piccolo ha immediatamente preso lo smartphone e inviato la posizione agli zii. Una scelta determinante: gli zii hanno allertato i soccorsi e, nel frattempo, si sono recati sul posto per assistere i bambini.

Come ha reagito il bambino?

La prontezza del piccolo non si è fermata alla sola richiesta d’aiuto. Nell’attesa dell’arrivo dei sanitari, il bambino è riuscito a mantenere la calma e, soprattutto, a rassicurare la sorellina più piccola, che assisteva spaventata alla scena.

Un dettaglio che ha colpito profondamente i soccorritori della postazione 118 di Varcaturo, giunti in pochi minuti con l’ambulanza “India”: «Abbiamo trovato un bimbo di sei anni che, con lucidità e coraggio, aveva gestito una situazione complessa meglio di tanti adulti», hanno dichiarato i medici, non nascondendo la loro ammirazione.

Qual è stato l’esito per la mamma?

La donna è stata soccorsa rapidamente dai sanitari e trasportata in ospedale per accertamenti. Nonostante lo spavento iniziale, le sue condizioni non sono risultate gravi e la prognosi è positiva. Il coraggio del figlio ha permesso che tutto si risolvesse nel migliore dei modi.

Gli operatori del 118, dopo aver preso in carico la paziente, non hanno esitato a complimentarsi con il bambino per la sua maturità e per il sangue freddo dimostrato. Una storia che ha commosso l’intera comunità di Varcaturo e che sta facendo il giro dei social.