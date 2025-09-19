Notizie Audaci

100% Notizie Audaci

Attualità

Varcaturo, bimbo di 6 anni salva la mamma: invia la posizione agli zii e attiva i soccorsi

DiRedazione

Pubblicato: 19 Set, 2025 - ore: 23:00 #bambino, #mamma, #Varcaturo
Mamma di Varcaturo salvata dalla prontezza del bimbo di 6 anniMamma di Varcaturo salvata dalla prontezza del bimbo di 6 anni

Come un piccolo eroe ha trasformato un malore improvviso in una storia di prontezza e coraggio

Un gesto semplice, ma capace di fare la differenza tra paura e speranza. A Varcaturo, in provincia di Napoli, un bambino di appena sei anni è riuscito a salvare la vita della madre colta da un malore improvviso. Grazie al suo sangue freddo e alla prontezza con cui ha utilizzato lo smartphone, il piccolo ha inviato la posizione agli zii, i quali hanno subito allertato il 118. In pochi minuti un’ambulanza è arrivata sul posto, prendendo in carico la donna di 29 anni.

L’episodio è stato reso noto da Nessuno tocchi Ippocrate, associazione che denuncia e racconta storie di pronto intervento e difficoltà nel sistema sanitario campano. A raccontare i dettagli, in un post diventato virale, è stato Manuel De Ruggiero, che ha sottolineato la straordinaria lucidità del bambino: «Quando la mamma ha avuto un violento attacco di vomito, non si è perso d’animo e ha fatto ciò che chiunque adulto dovrebbe fare».

Cosa è accaduto a Varcaturo?

Erano circa le 18:00 quando la centrale operativa del 118 ha ricevuto una chiamata d’urgenza. Una donna di 29 anni, colta da un malore improvviso mentre si trovava in auto in via Madonna del Pantano, necessitava di soccorsi immediati. La particolarità del caso non è solo nella gravità della situazione, ma nel fatto che a dare l’allarme è stato un bambino di appena sei anni, il figlio della donna.

Quando la madre ha iniziato a stare male, il piccolo ha immediatamente preso lo smartphone e inviato la posizione agli zii. Una scelta determinante: gli zii hanno allertato i soccorsi e, nel frattempo, si sono recati sul posto per assistere i bambini.

Come ha reagito il bambino?

La prontezza del piccolo non si è fermata alla sola richiesta d’aiuto. Nell’attesa dell’arrivo dei sanitari, il bambino è riuscito a mantenere la calma e, soprattutto, a rassicurare la sorellina più piccola, che assisteva spaventata alla scena.

Un dettaglio che ha colpito profondamente i soccorritori della postazione 118 di Varcaturo, giunti in pochi minuti con l’ambulanza “India”: «Abbiamo trovato un bimbo di sei anni che, con lucidità e coraggio, aveva gestito una situazione complessa meglio di tanti adulti», hanno dichiarato i medici, non nascondendo la loro ammirazione.

Qual è stato l’esito per la mamma?

La donna è stata soccorsa rapidamente dai sanitari e trasportata in ospedale per accertamenti. Nonostante lo spavento iniziale, le sue condizioni non sono risultate gravi e la prognosi è positiva. Il coraggio del figlio ha permesso che tutto si risolvesse nel migliore dei modi.

Gli operatori del 118, dopo aver preso in carico la paziente, non hanno esitato a complimentarsi con il bambino per la sua maturità e per il sangue freddo dimostrato. Una storia che ha commosso l’intera comunità di Varcaturo e che sta facendo il giro dei social.

Di Redazione

Giuseppe D’Alto: classe 1972, giornalista professionista dall’ottobre 2001. Ha iniziato, spinto dalla passione per lo sport, la gavetta con il quotidiano Cronache del Mezzogiorno dal 1995 e per oltre 20 anni è stato uno dei punti di riferimento del quotidiano salernitano che ha lasciato nel 2016.Nel mezzo tante collaborazioni con quotidiani e periodici nazionali e locali. Oltre il calcio e gli altri sport, ha seguito per diversi anni la cronaca giudiziaria e quella locale non disdegnando le vicende di spettacolo e tv.

Articoli correlati

Attualità

Tre jet russi nello spazio aereo estone: F-35 italiani li respingono, Tallinn invoca la NATO

Set 19, 2025 Renato Valdescala
Attualità

Tesla in fiamme a Schwerte: muoiono un uomo e due bambini, salvo per miracolo un terzo minore

Set 19, 2025 Renato Valdescala
Attualità

Solange Marchignoli, l’avvocato racconta le violenze subite dall’ex: ‘Alle donne dico di denunciare’

Set 19, 2025 Redazione

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Visualizza anche

Attualità

Varcaturo, bimbo di 6 anni salva la mamma: invia la posizione agli zii e attiva i soccorsi

Attualità

Tre jet russi nello spazio aereo estone: F-35 italiani li respingono, Tallinn invoca la NATO

Gossip e TV

‘La mia storia tra le dita’ finisce in tribunale: perché Gianluca Grignani farà causa a Laura Pausini

Attualità

Tesla in fiamme a Schwerte: muoiono un uomo e due bambini, salvo per miracolo un terzo minore

Notizie Audaci è una testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Salerno N. 373 del 17/01/2019 Direttore responsabile Giuseppe D’Alto
© 2025 Notizie Audaci. All Rights Reserved.