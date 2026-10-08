The New Wave, successo a Milano per la couture indipendente: moda, arte e glamour nel cuore della Fashion Week

Successo per l'evento di moda The New Wave

La moda indipendente protagonista a Milano

L’Heden Caffè ha ospitato l’evento ideato da Angela Cannata e Raffaella Ballarin. In passerella le collezioni di sette designer, con modelle, fotografi, artisti e protagonisti del fashion system

È stato un appuntamento all’insegna della moda, della creatività e della sperimentazione quello andato in scena domenica 27 settembre nel cuore della Milano Fashion Week. L’evento “The New Wave”, dedicato alla couture indipendente e alle nuove espressioni dell’estetica contemporanea, ha trasformato l’Heden Caffè in un elegante spazio dedicato al fashion system.

A firmare l’iniziativa sono state Angela Cannata e Raffaella Ballarin, duo creativo che ha riunito stilisti, modelle, fotografi, artisti, addetti ai lavori e appassionati di moda in una giornata pensata per valorizzare realtà e linguaggi differenti.

A partire dalle ore 14, la passerella ha accolto le creazioni di un collettivo composto da sette designer: Rosy Tricò, Loredana Consoli, Stelian Mosor, Monica Effe, Roberta Le Particulier, Giusi Store Collection e Giovanni i Manichini.

Sette designer e tante interpretazioni della couture

“The New Wave” ha proposto un percorso attraverso differenti visioni della moda contemporanea, mettendo al centro il lavoro degli stilisti e la ricerca di un’identità originale.

La passerella è diventata così il punto d’incontro tra couture indipendente, design e contaminazione artistica, con collezioni e creazioni capaci di raccontare approcci diversi al mondo della moda.

A impreziosire ulteriormente la giornata è stata la presenza dell’artista Sandra Sciacchitano, mentre il ruolo di Vip d’onore è stato affidato a Max De Palma, protagonista del parterre dell’evento.

La passerella tra modelle e fotografi

Un ruolo centrale è stato affidato alle modelle che hanno accompagnato la presentazione delle collezioni, dando movimento e carattere alla passerella.

Tra le protagoniste della giornata Alessia Brandolesi, Cinzia Vannini, Elisabetta Bertolo, Gianna Gallinaro, Ketty Borsato, Marco Soave, Noe Gandini, Sabrina Mugnai, Sharon Cimino, Viviana Garofalo, Jessica Morales, Erika Cogo, Rossella Anaclerio, Sabrina Lenzi, Sonia Bernardini, Serena e Ana Radu, Melissa Galbusera, Elisa Bianchi, Sofia Granelli e Raffaella Ballarin.

Erano state annunciate anche Stefania Mule e Amy Santelli, che non hanno però potuto partecipare all’appuntamento per motivi di forza maggiore.

A documentare i momenti più significativi dell’evento sono stati i fotografi Cristian Melloni, Andrea Broglio, Francesco Nicotra, Marco Lavarini, Nicolò Pedrotti e Davide Cariglia, che hanno seguito la manifestazione attraverso immagini e scatti dedicati alla passerella e ai suoi protagonisti.

Un incontro tra moda, arte e creatività

Il successo di “The New Wave” conferma la capacità della moda indipendente di creare occasioni di confronto e di portare in primo piano proposte lontane dai circuiti più tradizionali.

L’iniziativa ha infatti riunito nello stesso spazio professionalità differenti, dagli stilisti alle modelle, dai fotografi agli artisti, fino agli operatori del settore e al pubblico, in un’atmosfera caratterizzata da eleganza, creatività e contaminazione.

Per Angela Cannata e Raffaella Ballarin, però, l’appuntamento milanese rappresenta già un nuovo punto di partenza.

Da Milano a Desenzano del Garda: i prossimi appuntamenti

Archiviata la parentesi della Milano Fashion Week, il duo creativo è già al lavoro per il prossimo evento.

Il calendario prevede infatti due nuovi appuntamenti, sabato 10 e sabato 17 ottobre, a Desenzano del Garda, negli spazi del Sestino Fronte Lago.

Saranno due serate dedicate ancora una volta alla moda e al glamour, con numerosi stilisti pronti a presentare collezioni e creazioni davanti al pubblico.

La formula scelta sarà quella di un dinner show, pensato per unire il fascino dell’alta moda all’intrattenimento e alla convivialità.

Alta moda e spettacolo per due nuove serate

Gli appuntamenti di Desenzano del Garda saranno costruiti per mettere insieme moda, spettacolo, eleganza e glamour, con la presenza di protagonisti del fashion system e nuove sorprese.

Dopo il successo di Milano, “The New Wave” si prepara quindi a proseguire il proprio percorso, mantenendo al centro la valorizzazione della creatività e delle realtà indipendenti.

Due nuove serate sul Lago di Garda che promettono di trasformarsi in un altro viaggio tra stile, passerella, arte e mondanità, nel segno della formula ideata da Angela Cannata e Raffaella Ballarin.

Una modella durante la sfilata he New Wave