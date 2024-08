Occhiobello, Filippo Pregnolato perde il controllo dell’auto e muore a 22 anni: ritrovato dopo ore

Un ragazzo di 22 anni di Occhiobello (Rovigo) è morto in un incidente stradale a Santa Maria Maddalena, in via Pepoli, dopo aver perso il controllo dell’auto la notte tra il 30 e il 31 agosto. L’auto è uscita di strada e si è ribaltata.

Il 22enne Filippo Pregnolato è deceduto in un incidente avvenuto una strada di campagna isolata a Santa Maria Maddalena

La vittima è Filippo Pregnolato, figlio unico, il padre è un commerciante di pesce. L’orario dell’incidente, in una strada di campagna isolata, è antecedente di circa 4 ore rispetto al momento del rinvenimento che è stato fra le 6 e le 7 del mattino. Quando un passante ha lanciato l’allarme per il giovane non c’era più nulla da fare. I sanitari del Suem non hanno potuto far altro che accertare il decesso del 22enne.

Choc a Occhiobello, il giovane lavorava con il papà in pescheria

Lavorava con papà Evaristo alla pescheria “Ittica Rosolina” e viveva con la famiglia ad Occhiobello dove era molto conosciuto. Sotto choc mamma Antonella Ravagnani. Incredulità e sconcerto tra i residenti per la premature scomparsa di Filippo Pregnolato, un giovane ben voluto da tutto. Grande tifoso della Spal, è stato capitano e attaccante degli juniores provinciali de La Vittoriosa che ha sospeso tutte le attività in segno di lutto.