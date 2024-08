Giovane madre di 3 figli muore in un incidente: il compagno di Mariagrazia Bedin positivo ai test di droga e alcol

La 24enne Mariagrazia Bedin è morta in un incidente avvenuto, intorno alle 2:00 della notte tra venerdì 30 e sabato 31 agosto, sulla strada provinciale a Fondi, in provincia di Latina. La giovane mamma era originaria di Sabaudia.

Fondi, tragico incidente sulla strada provinciale: Mariagrazia Bedin è deceduta dopo il ribaltamento dell’auto

Il figlio di 6 mesi, in auto con lei, si trova in osservazione al Bambino Gesù di Roma ma non è in gravi condizioni. Alla guida dell’auto, una Volkswagen Golf, il compagno della vittima, il 22enne albanese Ali Hoxha, piantonato in ospedale.

Secondo i primi rilievi effettuati sul posto dagli agenti della Polizia Stradale, intervenuti insieme ai vigili del fuoco, la causa dell’incidente in via Sant’Anastasia che non ha coinvolto altri mezzi, potrebbe essere stata la velocità sostenuta che ha fatto ribaltare l’auto. La donna è morta sul colpo. In auto c’era anche la sorella dell’uomo al volante.

Ferito il figlio di 6 mesi, arresto il compagno per omicidio stradale

Ali Hoxha è risultato positivo alla droga e all’alcol il ragazzo alla guida della Volkswagen Golf che nella notte si è ribaltata sulla strada provinciale a Fondi. Il conducente, piantonato in ospedale, è stato arrestato con l’accusa di omicidio stradale. Mariagrazia Bedin era madre di tre figli che amava chiamare A, Baby H e Baby G.

Il tragico incidente Mariagrazia Bedin ricorda quello di Giugliano in Campania dove Michelle Volpe è morta a 8 anni. La Smart guidata dal compagno della madre si è ribaltata in via Domitiana. La piccola era in braccio alla madre senza cintura mentre la sorella era stipata nel portabagagli.