Barbara d’Urso tra Ballando, lo scontro con Lucarelli e il giallo del nuovo show: la verità a Domenica In

Barbara d'Urso

Il ritorno in tv e il possibile nuovo show: il mistero su “Surprise Surprise”

Dopo le fatiche e le infuocate discussioni in pista Barbara d’Urso si è raccontata nella cornice più “calda” della Rai: il salotto di Domenica In. L’intervista, trasmessa il 30 novembre, era attesa come un evento. Da mesi la conduttrice è sotto i riflettori per la sua partecipazione a Ballando con le stelle, per gli scontri (più o meno silenziosi) con Selvaggia Lucarelli e soprattutto per il retroscena più insistente: il suo possibile ritorno in Rai con un nuovo show.

La voce circola da settimane: “Surprise Surprise”, un format che riecheggia lo spirito della storica Carramba. D’Urso, però, frena:

«Il programma è nei palinsesti, sì, ma io non ne so nulla. Decideranno i dirigenti Rai». A Ballando, nel rispondere a Mariotto, aveva precisato che non si trattava di Carramba. “Non sono nemmeno un’unghia di Raffaella Carrà”.

Una frase che non smentisce nulla e non conferma nulla. È la classica posizione “in attesa di firma”: elegante, controllata, molto D’Urso. Ma il fatto che il titolo sia già nei listini Rai lascia aperta più di una porta.

La strategia d’Urso contro Selvaggia Lucarelli: silenzio, distacco e occhi bassi

Il capitolo che molti aspettavano era quello: la relazione complicata con Selvaggia Lucarelli. A Ballando i loro botta e risposta sono diventati un tormentone social. O meglio: l’assenza di botta e risposta. Barbara ha scelto la tattica del “non ti vedo, non ti sento, non ti rispondo”. Una mossa zen che ha incuriosito il pubblico:

«Da 20 giorni ho un problema alla spalla. Vado avanti con antidolorifici e cortisone, ma io ballo perché mi diverto», ha detto, evitando accuratamente di entrare nel tema-Luacrelli.

E oggi, da Mara Venier, ha provato a replicare la stessa tattica. Ma questo era un campo minato.

La frecciata di Mara Venier: “Con me la tecnica Lucarelli non funziona”

Quando d’Urso ha cercato di eludere una domanda, Mara Venier l’ha stoppata con un sorriso affilato:

«Non mi fare come fai con la Lucarelli, perché con me non funziona proprio».

Una frase che ha fatto il giro dei social in pochi minuti. Carmelita ha sorriso, sdrammatizzato:

«Era una gag, come sai bene».

Si percepisce l’atmosfera: due professioniste che si conoscono da una vita, affilate nei ruoli ma complici nel sottotesto. Mara provoca, d’Urso scivola via: il gioco è questo.

Dal dolore all’autenticità: “Sono felice se lo sono i miei figli”

Il racconto si sposta poi su toni più intimi. La conduttrice televisiva affronta il periodo più difficile: l’uscita da Mediaset, il silenzio forzato, gli studi, i viaggi, il teatro. Un anno sospeso, ma non vissuto nell’ombra.

«Sono una donna realizzata, con fragilità e imperfezioni che molti non conoscono. La felicità totale non esiste: esistono momenti, e vanno presi quando arrivano».

Parole di disincanto e maturità, lontane dai cliché del personaggio televisivo.

La vita privata e l’assenza di un compagno: “Ho già dato e sofferto per amore”

Mara Venier si lascia andare a una confidenza: «Io avevo Nicola in quel momento difficile. E tu?».

Barbara d’’Urso non si nasconde:

«Ho tanti amici e, a volte, ti riempiono la vita più di un uomo. Ho sofferto per amore, ho dato. Sono fortunata perché ho Angelica, la mia migliore amica da quando ho 15 anni».

Le porte, però, non sono chiuse. Basta che arrivi qualcuno “davvero intrigante”. Aggiunge un dettaglio curioso: Mara aveva provato a farla fidanzare con un uomo “molto importante”, ma troppo vicino alla sua età.

«Io non parto dalla mia età. Mi serve qualcuno con più brio».

Un ritorno che pesa: la d’Urso è tornata al centro del gioco

Ballando. Mara Venier. Le indiscrezioni Rai. L’ombra lunga di Mediaset. Barbara D’Urso sta giocando una partita complessa, calibrata gesto dopo gesto. Una cosa è certa: la sua presenza divide, discute, anima. E questo, in televisione, vale più di qualunque conferma ufficiale.