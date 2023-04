Omicidio Alessandra Matteuzzi, Maria De Filippi citata a sorpresa come teste

Un teste a sorpresa per dimostrare che Giovanni Padovani, 27enne calciatore di Senigallia, non aveva premeditato il delitto di Alessandra Matteuzzi, uccisa a martellate davanti alla sua abitazione, via dell’Arcoveggio, nella periferia di Bologna il 23 agosto 2022.

La difesa dell’uomo, assistito da Gabriele Bordoni, ha indicato una big della televisione italiana tra i nomi della lista testi. Tra gli altri il legale ha chiesto che venga ascoltata Maria De Filippi, conduttrice di Uomini e Donne, in quanto il giorno dell’omicidio Giovanni Padovani aveva avuto un contatto telefonico con la direzione del dating show di Canale 5 per partecipare alle preselezioni manifestando la disponibilità a far parte del parterre.

Secondo l’avvocato il fatto che l’uomo avesse intenzione di partecipare alla trasmissione dimostrerebbe che stava facendo programmi per il futuro e che non aveva assolutamente progettato l’omicidio di Alessandra Matteuzzi. Maria De Filippi è stata chiamata in causa perché finora non c’è stata la possibilità di avere riscontro sul contatto e sul contenuto della conversazione.

Il processo relativo all’omicidio della 56enne bolognese inizierà il 3 maggio davanti ai giudici della Corte di Assise di Bologna. La difesa di Padovani ha chiesto anche alla Corte di disporre accertamenti sulla capacità di intendere e di volere dell’imputato e sulla sua capacità di partecipare al processo.