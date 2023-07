Quartuccio, appuntamento con l’assassino al B&B: Gabriele Pergola ucciso e rapinato, arrestato 20enne

Il 20enne Gabriele Cabras è stato fermato dai carabinieri per aver strangolato la mattina di lunedì 31 luglio Gabriele Pergola, 43 anni in un B&B di Quartucciu, nell’hinterland di Cagliari. È accusato di omicidio volontario.

I carabinieri della Compagnia di Quartu Sant’Elena stanno ancora lavorando per mettere a posto tutti i tasselli del delitto. Pergola e Cabras, secondo la ricostruzione degli investigatori, si erano dati appuntamento nella struttura ricettiva per un incontro. Il 20enne conosceva il 43enne, sapeva che portava sempre con se molto denaro. Una volta in camera i due hanno avuto una violenta discussione che nel giro di breve tempo è degenerata.

Dalle altre stanze si sentirebbe urlare e oggetti rompersi. Il 20enne si è avventato sul 43enne e dopo averlo spinto sul pavimento lo avrebbe strangolato con un asciugamano. Cabras a gennaio era già finito nei guai per tentato omicidio per aver accoltellato un giovane in un locale di Quartu, nei suoi confronti era stato anche emesso un Daspo urbano con il divieto di frequentare i locali pubblici della provincia di Cagliari dalle 17 alle 6.

Il 20enne ha portato via 600 euro ed è fuggito: i carabinieri l’hanno rintracciato in strada a Sinnai

Il giovane ha poi rubato tutto il denaro che il 43enne aveva nel portafogli, circa 600 euro, ed è fuggito. Il trambusto ha messo in allarme i responsabili della struttura che hanno fatto scattare l’allarme. In via Nazionale a Quartucciu sono arrivati ​​i carabinieri della Compagnia di Quartu e della stazione di Selargius e un’ambulanza del 118. I medici purtroppo non hanno potuto far altro che constatare la morte di Gabriele Pergola.

I carabinieri hanno recuperato e visionato i filmati delle telecamere del B&B e della zona, individuando il presunto autore del delitto. Cabras è stato rintracciato poco dopo mentre camminava per strada a Sinnai dove risiede ed è stato portato in caserma dove è stato sentito dalla pm Diana Lecca. corpo di Gabriele Pergola è stato trasferito al Policlinico di Monserrato per l’autopsia che sarà eseguita dal dottor Roberto Demontis.