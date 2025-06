Omicidio a Busto Arsizio, il negoziante Davide Gorla prima di essere ucciso: ‘Cosa fai, sei pazzo’

Davide Gorla ucciso nel suo negozio a Busto Arsizio

Un delitto nel cuore della città

Nel tardo pomeriggio di mercoledì 25 giugno, la tranquilla cittadina di Busto Arsizio, in provincia di Varese, è stata scossa da un evento drammatico. Intorno alle 18:00, Davide Gorla, noto commerciante locale, è stato brutalmente accoltellato all’interno della sua cartoleria “Linea Continua” in via Milano, una zona centralissima e frequentata. L’aggressione, avvenuta in pieno giorno e sotto gli occhi di diversi passanti, ha subito fatto scattare l’allarme.

Le dinamiche dell’aggressione

Secondo le prime testimonianze raccolte dalla polizia, l’omicidio potrebbe essere avvenuto al culmine di una lite. Alcuni testimoni avrebbero sentito Gorla gridare: “Cosa fai, ma sei pazzo!”, parole che suggeriscono una possibile conoscenza pregressa tra vittima e aggressore. Al momento, gli inquirenti non escludono alcuna pista: si indaga sia su un possibile tentativo di rapina finito nel sangue, sia su motivi personali. L’aggressione, però, non presenta le classiche modalità di un furto: non ci sarebbero segni di effrazione o sottrazione di denaro.

L’identificazione dell’assassino

All’aggressione, o quanto meno agli attimi finali, hanno assistito alcuni testimoni che stavano ‘allestendo una mostra al piano superiore della stessa corte dove ha sede il negozio della vittima. Richiamati dalle grida le persone che stavano allestendo la mostra sono uscite e hanno visto l’aggressore mentre fuggiva con il coltello in mano. Le indagini si starebbero concentrando nella cerchia dei conoscenti della vittima mentre Busto Arsizio è presidiata dalle forze di polizia.

Le telecamere di sorveglianza del centro storico sono risultate fondamentali. Una di queste avrebbe ripreso il presunto killer mentre si dava alla fuga pochi istanti dopo il delitto. Le immagini hanno permesso agli investigatori di delineare un identikit abbastanza chiaro dell’uomo. La polizia, sotto la direzione del pubblico ministero Flavia Salvatore, ha avviato una vera e propria caccia all’uomo, confidando in una rapida risoluzione del caso.

Una città sconvolta

La notizia ha fatto subito il giro dei social locali, dove si sono moltiplicati i messaggi di cordoglio e rabbia. Davide Gorla era una figura molto conosciuta e stimata nella comunità. “È tutto così assurdo”, scrive una concittadina su Facebook. Altri lamentano il mancato intervento delle autorità nonostante le segnalazioni, nelle settimane precedenti, della presenza in zona di una persona instabile che minacciava i passanti.

Un episodio che riapre ferite

La città di Busto Arsizio non è nuova a episodi di cronaca violenta. Solo due mesi fa, una 14enne era stata vittima di violenza sessuale, un crimine che aveva già scosso profondamente la cittadinanza. Ora, con questo omicidio, il senso di insicurezza torna a serpeggiare tra i cittadini. Le autorità locali hanno promesso un rapido intervento per garantire giustizia e rassicurare la popolazione.

Busto Arsizio sotto choc

L’omicidio di Davide Gorla ha lasciato un vuoto nel cuore della comunità bustocca. In attesa che le indagini facciano piena luce sui fatti, il ricordo di un uomo stimato e apprezzato da tutti resta scolpito nel dolore collettivo di una città sotto choc. Le prossime ore saranno decisive per identificare e catturare il responsabile di questo efferato delitto.