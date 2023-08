Figlio di un attore spagnolo uccide e fa a pezzi il corpo di un chirurgo in Thailandia: la pista passionale

La giustizia thailandese ha disposto la custodia cautelare in carcere per Daniel Sancho Bronchal, chef spagnolo di 29 anni, figlio del noto attore Rodolfo Sancho Aguirre, accusato di aver ucciso e smembrato il corpo di un chirurgo colombiano di 44 anni, Edwin Arrieta Arteaga sull’isola turistica di Koh Phangan.

Lo chef Daniel Sancho Bronchal ha ucciso il 44enne Edwin Arrieta Arteaga sull’isola turistica di Koh Phangan

Ne ha dato notizia la radio tv pubblica spagnola Rtve. Daniel si è dichiarato colpevole dell’omicidio del chirurgo e ha affermato che l’uomo lo teneva “prigioniero” e lo minacciava. Se verrà processato in Thailandia, il 29enne potrebbe essere accusato di omicidio premeditato e occultamento di parti del cadavere per impedirne il riconoscimento. “Sono colpevole, ma ero l’ostaggio di Edwin. Mi ha tenuto in ostaggio. Era una gabbia di vetro, ma era una gabbia. Mi ha fatto distruggere il mio rapporto con la mia ragazza, mi ha costretto a fare cose che non avrei mai fatto ”

Per gli inquirenti il movente sarebbe passionale con Daniel Sancho Bronchal che avrebbe ucciso per questioni di gelosia l’uomo con il quale si ipotizza avesse una relazione sentimentale. Secondo la corrispondente di Rtve per l’Asia-Pacifico, la condanna potrebbe comportare pene che vanno dai 15 anni di carcere all’ergastolo e persino alla pena di morte, anche se questa è applicata raramente nel Paese. I media hanno riferito che lavora come chef e stava visitando la Thailandia in vacanza.

Il 29enne si difende: ‘Sono colpevole ma ero ostaggio di Edwin’

Sancho è stato arrestato poco dopo che parti del corpo sono state trovate in una discarica a Koh Phangan, un’isola nota per le sue feste mensili di “luna piena”. I filmati delle telecamere a circuito chiuso mostrati dall’emittente locale ThaiPBS hanno mostrato Sancho e Arrieta insieme su una motocicletta giorni prima che i resti fossero scoperti. La polizia thailandese ha detto che le indagini sono in corso mentre le autorità continuano la ricerca del resto dei resti di Arrieta.