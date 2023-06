Omicidio Giulia Tramontano, ex consigliere del Csm: ‘Impagnatiello potrebbe uscire tra 10 anni’

Gli inquirenti sono al lavoro per mettere a posto gli ultimi tasselli dell’omicidio di Giulia Tramontano. La Procura viaggia verso la richiesta del processo immediato per Alessandro Impagnatiello con la contestazione della premeditazione che il Gip ha escluso nelle fasi embrionali dell’inchiesta.

Ardita: ‘Tra attenuanti per la confessione e il beneficio per la giustizia riparativa potrebbe uscire tra 10 anni’

In un’intervista al Fatto Quotidiano l’ex consigliere del Csm Sebastiano Ardita, procuratore aggiunto a Catania, non esclude, in virtù della vigente legislazione, una permanenza in carcere inferiore alla pena che sarà stabilita in sede processuale. “

Se sarà condannato e avrà attenuanti per la confessione o il beneficio per il percorso della giustizia riparativa ml’assassino di Giulia Tramontano, fra liberazione anticipata e misure alternative o libertà condizionale, potrebbe uscire dal carcere dopo una decina di anni come è già accaduto ad altri”.

‘Con la riforma Cartabia fin dal primo atto l’indagato alla facoltà di accedere alla giustizia riparativa’

Sebastiano Ardita ha spiegato che la riforma Cartabia “prevede che sin dal primo atto l’indagato deve essere informato della facoltà di accedere a percorsi di giustizia riparativa. Dal momento che la giustizia riparativa è una cosa seria e presupporrebbe una elaborazione della propria condotta oltreché la certezza della responsabilità penale ritengo che sia improponibile che immediatamente dopo l’arresto si possano iniziare questi percorsi, anche per rispetto delle vittime dei reati . È offensivo, oltreché pericoloso, che un indagato per violenza sessuale o per omicidio , possa chiedere di incontrare la vittima o i parenti prima ancora del processo” + ha sottolineato l’ex consigliere del Csm.