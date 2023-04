Omicidio mamma tiktoker Donato De Caprio, Stefania Russolillo: ‘Lite per le bollette’, spunta un’altra ipotesi

Avrebbe aggredito e ucciso Rosa Gigante, 72enne madre del tiktoker Donato De Caprio, per un rimprovero. La vicina di casa, la 47enne Stefania Russolillo, è stata fermata con l’accusa di omicidio ma al vaglio degli inquirenti ci sarebbe anche un tentativo di furto.

Segni di bruciature sul corpo di Rosa Gigante, la 72enne sarebbe stata colpita con un martello

Il delitto si è consumato in via Vicinale Sant’Aniello a Pianura, in provincia di Napoli, nell’abitazione della madre del salumiere star dei social (famoso per lo slogan con il suo slogan “con mollica o senza?”) che sarebbe stata colpita con un martello e ritrovata con un cavo intorno al collo. Inoltre il corpo della vittima presentava delle bruciature. La lite si sarebbe verificata intorno alle 12 di martedì 18 aprile con Rosa Gigante che avrebbe accusato Stefania Russolillo di rubarle la corrispondenza ed in particolare le bollette.

Ad informare la polizia è stato il marito della 47enne che in sede di interrogatorio ha confessato l’accaduto. “Al momento non sono note le causa del decesso. Dobbiamo aspettare l’autopsia” – ha riferito il primo dirigente della Squadra Mobile di Napoli, Alfredo Fabbrocini che ha chiarito che “l’indagata risulta essere in cura presso un centro di igiene mentale“.

Donato De Caprio

La confessione di Stefania Russolillo, spunta l’ipotesi di del furto: ‘Forse non ha agito da sola’

Al vaglio degli inquirenti ci sarebbe anche il possibile coinvolgimento di altre persone nell’omicidio della mamma di Donato De Caprio. Secondo quanto riferito da il legale della famiglia di Rosa Gigante la vicina non avrebbe agito da sola. “Non escludiamo un tentativo di furto” – ha riferito a Repubblica.