Omicidio Maria Rosa Troisi, il marito ha tentato di togliersi la vita nel carcere di Fuorni

Ha tentato di uccidersi, Marco Aiello, l’idraulico di 38 anni che è stato fermato perchè indiziato di aver ucciso la moglie, Maria Rosa Troisi, sua coetanea, nella loro casa di Battipaglia, in provincia di Salerno.

Marco Aiello si è ferito al polso sinistro e alla gola, fiaccolata per ricordare Maria Rosa Troisi

L’uomo avrebbe tentato di uccidersi in una cella del carcere di Fuorni dove è rinchiuso dalla tarda serata di mercoledì 20 settembre. Soccorso, è stato portato all’ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno. É stato medicato per alcune ferite al polso sinistro e alla gola e poi dimesso.

Il tentativo di suicidio è avvenuto intorno alle 6:30 di venerdì 22 settembre. Il quarantenne si sarebbe procurato un taglio alla gola, e sono in corso accertamenti per fare chiarezza anche sull’oggetto che avrebbe utilizzato.

In serata, alle 19:30, è in programma a Battipaglia una fiaccolata per Maria Rosa Troisi che partirà da Piazza Amendola e, percorrendo via Mazzini, via Pastore e via Ferrovia, raggiungerà Piazza Aldo Moro. I commercianti sono stati invitati a partecipare con una serrata al passaggio del corteo.