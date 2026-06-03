Lite tra vicini per i rifiuti degenera nel sangue a Roma: 54enne ucciso con una coltellata alla gola, fermato un 18enne

La tragedia in via Villastellone, a Roma

L’omicidio è avvenuto in un condominio a Casal del Marmo

Una discussione tra vicini di casa sfociata in tragedia. È accaduto nella serata di oggi a Roma, dove un uomo di 54 anni è stato ucciso al culmine di una lite condominiale. Per l’omicidio la polizia ha fermato un 18enne di origine colombiana, ritenuto il presunto responsabile dell’aggressione mortale.

Il dramma si è consumato poco dopo le 21 in via Villastellone 32, tra i quartieri di Primavalle e Casal del Marmo, nella periferia ovest della Capitale.

Secondo una prima ricostruzione degli investigatori, il giovane avrebbe colpito il vicino di casa con un’arma da taglio durante una discussione per i rifiuti degenerata in pochi istanti. Per il 54enne non c’è stato nulla da fare.

La coltellata alla gola davanti alla compagna e l’arrivo dei soccorsi

Le prime informazioni emerse dalle indagini indicano che la vittima sarebbe stata raggiunta da una coltellata alla gola, una ferita risultata fatale. Il dramma è avvenuto sotto gli occhi della compagna della vittima.

L’allarme ha fatto scattare un massiccio intervento delle forze dell’ordine. Sul posto sono arrivati gli agenti delle Volanti, il personale del commissariato di zona, gli investigatori della Squadra Mobile di Roma e gli specialisti della Polizia Scientifica.

L’area è stata immediatamente transennata per consentire i rilievi e la raccolta di tutti gli elementi utili a ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Vecchie tensioni tra i due vicini

Uno degli aspetti su cui si stanno concentrando gli investigatori riguarda i rapporti tra il giovane fermato e la vittima.

Secondo quanto riferito da Repubblica la lite sarebbe scoppiata per un rimprovero del 54enne che ha visto il giovane, mentre era affacciato alla finestra, abbandonare nuovamente i rifiuti in mezzo alla strada. Il 18enne lo avrebbe sfidato gridandogli di scendere in strada.

L’uomo ha deciso di raggiungerlo mentre il 18enne si è prima recato in casa ed è poi l’ha nuovamente raggiunto con un coltello colpendolo con diversi fendenti davanti alla compagna.

Alla vittima è stato fatale un colpo alla gola. Al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli sull’omicidio, ma gli inquirenti stanno ascoltando testimoni e residenti del palazzo per verificare se tra i due c’erano state analoghe discussioni.

Indagini in corso sulla dinamica

La posizione del 18enne è ora al vaglio dell’autorità giudiziaria. Gli investigatori stanno ricostruendo minuto per minuto quanto accaduto all’interno del condominio e verificando eventuali testimonianze o immagini che possano confermare la sequenza dei fatti.

Nelle prossime ore potrebbero emergere ulteriori particolari su una vicenda che ha profondamente scosso i quartieri di Casal del Marmo e Primavalle, dove una lite tra vicini per i rifiuti si è trasformata in un delitto consumato sotto gli occhi increduli dei residenti.