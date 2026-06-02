Tombino cede sotto i suoi piedi, precipita nel tunnel: le telecamere svelano cosa era successo poche ore prima (VIDEO)

Il momento in cui la donna cade nel tombino

Una donna è caduta in un tombino nel quartiere Maracanã di Rio de Janeiro

Momenti di paura a Rio de Janeiro, dove una donna è precipitata all’interno di un tombino dopo che la copertura ha improvvisamente ceduto sotto il suo peso. L’incidente è avvenuto nella mattinata di domenica 31 maggio nel quartiere Maracanã, nella zona nord della città brasiliana, ma nelle ultime ore un filmato delle telecamere di sicurezza ha aggiunto nuovi elementi alla vicenda.

Le immagini mostrano infatti due uomini mentre manomettono il tombino circa sei ore prima dell’incidente, alimentando il sospetto che la struttura fosse stata presa di mira durante un tentativo di furto.

La vittima, Fabiana Rosa, cuoca di circa 35 anni, era appena scesa da una moto di un servizio di ride-sharing e si stava recando al lavoro quando è avvenuto l’incidente.

Le immagini delle telecamere e il sospetto del tentativo di furto

Secondo quanto ricostruito dalle autorità brasiliane, intorno all’1:59 di notte due uomini sono stati ripresi mentre aprivano il tombino situato in Rua Oto de Alencar, proprio davanti a una scuola.

Nel video si vede chiaramente la coppia rimuovere la copertura. I due, tuttavia, non portano via alcun materiale. Prima di allontanarsi, uno degli uomini riposiziona il coperchio, ma senza fissarlo correttamente.

Proprio quel dettaglio potrebbe aver provocato il successivo incidente.

Le autorità della sottoprefettura di Tijuca ritengono che i sospetti stessero cercando di accedere ai cavi presenti nella rete sotterranea, un fenomeno che negli ultimi mesi sarebbe diventato sempre più frequente nella zona.

La caduta e il racconto della vittima

Alle 7:41 del mattino, ignara di quanto accaduto poche ore prima, Fabiana Rosa è arrivata sul posto.

La donna ha appoggiato il piede sul tombino e la struttura ha ceduto all’improvviso facendola precipitare nel tunnel sottostante.

A soccorrerla per primo è stato il motociclista che l’aveva appena accompagnata, aiutato subito dopo da alcuni residenti della zona.

Trasportata all’Ospedale Federale di Andaraí, la donna ha ricevuto le cure necessarie ed è stata successivamente dimessa.

Nel raccontare quei momenti, Fabiana ha spiegato di essere stata colpita anche dal coperchio del tombino durante la caduta.

“Ho messo il piede sul bordo in ferro e sono precipitata. Il coperchio si è ribaltato, mi ha colpito alla fronte e sono caduta dentro”, ha raccontato.

La donna ha riportato ferite alla fronte, alle braccia, alle gambe, al petto e alla schiena e continua ad accusare dolori in diverse parti del corpo.

Furti in aumento e indagini aperte

L’episodio ha riacceso il dibattito sulla sicurezza nel quartiere. Alcuni residenti hanno riferito che nella stessa notte sarebbe stato preso di mira anche un chiosco poco distante, dal quale sarebbero stati rubati sigarette, bevande e altri prodotti.

Al momento non esistono però elementi che colleghino direttamente quel furto ai due uomini immortalati dalle telecamere.

La Polizia Militare di Rio de Janeiro ha avviato accertamenti per chiarire le responsabilità e verificare se la manomissione del tombino sia effettivamente legata a un tentativo di furto di cavi.

Intanto il municipio ha fatto sapere di avere già provveduto a ripristinare e mettere in sicurezza i tombini presenti nell’area per evitare nuovi incidenti.