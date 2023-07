Omicidio Primavalle: interrogatorio fiume e arresto convalidato, il papà di Michelle: ‘Rischio giustizia di strada’

Dopo 4 ore di interrogatorio il Gip ha convalidato l’arresto del 17enne originario dello Sri Lanka accusato dell’omicidio di Michelle Causo nell’appartamento di via Giuseppe Dusmet, nel quartiere Primavalle di Roma. Nei confronti del giovane è stata disposta la custodia cautelare in carcere.

Quattro ore di interrogatorio per l’aspirante trapper, la pista della droga

L’aspirante trapper è stato ascoltato nel centro di prima accoglienza in via Virginia Agnelli. Subito dopo è stato trasferito nel carcere minorile di Casal del Marmo. Nel corso del sopralluogo nell’abitazione dove il 17enne viveva con la madre è stata rinvenuta della sostanza stupefacente.

Gli inquirenti non escludono la pista della droga. Durante il controllo nell’appartamento dell’orrore è stato trovato il telefonino della vittima insieme con altri apparecchi cellulari che saranno esaminati nelle prossime ore. I funerali della ragazza uccisa nel quartiere romano di Primavalle si celebreranno mercoledì 5 luglio. Le esequie si terranno alle 11 alla chiesa di via di Torrevecchia.

Mercoledì 5 luglio i funerali di Michelle, il papà: ‘Non esiste perdono’

“Lo Stato deve fare giustizia, altrimenti c’è la giustizia della strada… Perdono? Non esiste perdono per una roba del genere, lo considererei solo se mi portassero indietro mia figlia. Certe cose non passano, io non vivo più” – ha riferito il padre di Michelle Causo.