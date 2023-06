Michelle Causo, la madre: ‘Perverso, tutto premeditato’, la reazione sull’ipotesi del delitto per 30 euro

“L’ha chiamata con quel proposito”. La mamma di Michelle Maria Causo pensa che l’aspirante trapper, originario dello Sri Lanka, abbia premeditato l’omicidio.

La madre di Michelle: ‘In casa non hai una busta così grande, puntava ad abusare di lei’

“É un perverso, è stato tutto premeditato perché a casa non hai una busta enorme della spazzatura così grande. Lucido e premeditato fino all’occultamento. Qualcuno l’ha aiutato perché Michelle era forte e lei si è difesa tanto”. Mamma Daniela è sicura che il 17enne avesse perso la testa per la figlia. “Lui puntava ad abusare di lei, l’ha chiamata con quell’intento”.

La madre della minore uccisa nel quartiere romano di Primavalle non crede al movente economico dell’omicidio. “Meglio, sono contenta se aveva un debito. Non è vero perché la polizia ha trovato i soldi che Michelle aveva da parte perché lavorava. É un aggravante ulteriore, l’hai ammazzata per 30 euro? Io posso chiedere un prestito di 30 euro ma poi cosa fai mi ammazzi” – ha precisato la congiunta di Michelle Causo con gli agenti che avrebbero rinvenuto 90 euro nella cameretta della vittima.

‘L’ha ammazzata per trenta euro? Un’ulteriore aggravante ma non aveva debiti’, i risultati dell’autopsia

Ferite da arma da taglio al collo, all’addome e alla schiena. É quanto emerge dai primi risultati dall’autopsia svolta oggi sul corpo di Michelle Maria Causo, la minorenne uccisa in un appartamento di Primavalle mercoledì 28 giugno. L’esame autoptico è stato svolto presso l’istituto di medicina legale del Policlinico Gemelli.

In base a quanto si apprende è stato confermato il quadro delle ferite riscontrate nelle ore successive all’omicidio: Michelle è stata colpita da almeno 6 coltellate inferte con un coltello da cucina. Effettuati i prelievi per gli esami tossicologi.