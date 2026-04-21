Omicidio suicidio Castel Maggiore oggi: morti Adriana Mazzanti e Mauro Zaccarini, ipotesi femminicidio

Mauro Zaccarini e Adriana Mazzanti

Cosa è successo a Castel Maggiore oggi

Tragedia a Castel Maggiore, nel Bolognese, dove una coppia è stata trovata senza vita nella propria abitazione in via Lame, nella zona di Torre Verde. Le vittime sono Mauro Zaccarini, 73 anni, e Adriana Mazzanti, 63 anni.

A dare l’allarme è stato il figlio 45enne dell’uomo, insieme a un vicino, dopo ore di silenzio e tentativi di contatto rimasti senza risposta. La scoperta è avvenuta nel primo pomeriggio, ma secondo le prime ricostruzioni il decesso risalirebbe alla notte o alle prime ore del mattino.

La dinamica: ipotesi omicidio-suicidio

I carabinieri della compagnia di Borgo Panigale e della stazione di Castel Maggiore, intervenuti sul posto insieme al personale sanitario del 118, stanno lavorando su una ricostruzione che appare, al momento, la più plausibile.

L’uomo avrebbe ucciso la moglie per poi togliersi la vita impiccandosi con un cavo elettrico. La donna è stata trovata riversa a terra all’interno dell’abitazione, senza evidenti segni di arma da fuoco o da taglio.

Come sarebbe morta la donna

Gli investigatori non escludono che la 63enne possa essere stata strangolata. Saranno gli accertamenti medico-legali, già disposti dalla Procura, a chiarire con precisione le cause del decesso.

Sul posto è intervenuta anche la pm di turno Federica Messina, che coordina le indagini.

Il contesto: una coppia in crisi

Un elemento centrale nella ricostruzione riguarda la situazione personale dei due coniugi. La coppia, entrambi pensionati e senza precedenti, era da tempo in crisi e viveva una fase di separazione, pur continuando a condividere la stessa abitazione.

Possibile movente

Questo contesto alimenta l’ipotesi che si possa trattare di un caso di femminicidio maturato in ambito domestico. L’uomo avrebbe lasciato alcuni biglietti, ora al vaglio degli inquirenti, che potrebbero fornire indicazioni sul movente.

Il ritrovamento: l’allarme del figlio

È stato il figlio dell’uomo a recarsi nell’abitazione, preoccupato per l’assenza di notizie dalla sera precedente. Dopo un messaggio rimasto senza risposta anche in mattinata, ha deciso di andare personalmente a verificare la situazione.

Entrato in casa insieme a un vicino, ha fatto la tragica scoperta. Immediata la chiamata al 118, ma i soccorsi non hanno potuto fare altro che constatare il decesso di entrambi.

Gli sviluppi delle indagini: Zaccarini ha lasciato dei bigliettini

Le indagini proseguono per definire con esattezza la sequenza temporale degli eventi. Gli inquirenti stanno lavorando su diversi elementi. Adriana Mazzanti era un’impiegata ora in pensione come il marito. L’uomo avrebbe lasciato dei bigliettini attualmente al vaglio degli inquirenti così come le ultime ore della coppia. L’autopsia sarà fondamentale per risalire alle cause del decesso della 63enne.

Al momento, tuttavia, il quadro appare già delineato e non sembrano emergere elementi che possano far pensare a un coinvolgimento di terze persone.