Mondiali 2026: ‘Se non ci sono le condizioni’, Iran in bilico e l’Italia torna a sperare nel ripescaggio

Il ct dell'Iran Amir Ghalenoei

Mondiali 2026: il caso Iran riapre scenari inattesi

Clamoroso spiraglio in vista dei Mondiali 2026. L’Iran potrebbe non partecipare alla competizione e a dirlo è stato direttamente il ministro dello Sport Ahmad Donyamali: “Potrebbe esserci la decisione di non andare”.

Una frase che pesa, e che sta già facendo rumore a livello internazionale. La decisione finale, ha precisato il ministro, spetterà al governo e al Consiglio supremo per la sicurezza nazionale, lasciando quindi tutto ancora in sospeso.

“Decide il governo”: tensione con gli USA

Il nodo sicurezza e le tensioni politiche

Alla base della possibile rinuncia ci sarebbero questioni geopolitiche e di sicurezza. Gli Stati Uniti, tra i Paesi ospitanti del torneo insieme a Canada e Messico, sono al centro delle preoccupazioni iraniane.

“Se le condizioni di sicurezza per i giocatori saranno garantite e il Paese ospitante smetterà comportamenti scorretti, parteciperemo”, ha aggiunto Donyamali.

Parole che alimentano un’incertezza reale, non più solo teorica.

Italia ripescata ai Mondiali? L’ipotesi che fa sognare

Ed è qui che si apre lo scenario più intrigante per i tifosi azzurri. In caso di forfait dell’Iran, la FIFA avrebbe la possibilità di scegliere una nazionale sostitutiva.

Ranking e spiragli azzurri

L’Italia, attualmente tra le prime nel ranking tra le escluse, potrebbe teoricamente rientrare in corsa. Una possibilità remota, ma concreta abbastanza da riaccendere speranze.

Va detto però che la logica geografica favorirebbe una nazionale asiatica, come gli Emirati Arabi Uniti. Ma nel calcio moderno, soprattutto con la FIFA, nulla è completamente scontato.

Super playoff: la carta a sorpresa che cambia tutto

“Mini torneo” per l’ultimo posto

Secondo indiscrezioni rilanciate da The Athletic, si starebbe valutando un’ipotesi alternativa: un super playoff intercontinentale.

Un’idea affascinante quanto rivoluzionaria: quattro squadre, due europee e due asiatiche, a contendersi l’ultimo posto disponibile direttamente negli Stati Uniti.

In questo scenario, l’Italia rientrerebbe automaticamente tra le partecipanti, insieme ad altre nazionali con ranking elevato come la Danimarca.

Uno scenario remoto… ma non impossibile

Al momento, la partecipazione dell’Iran resta la linea ufficiale, ribadita anche dal presidente della FIFA Gianni Infantino: “L’Iran parteciperà sicuramente”.

Eppure, le parole del ministro iraniano raccontano un’altra realtà: quella di una decisione ancora aperta, condizionata da fattori esterni al campo.

Il sogno azzurro resta vivo (anche se lontano)

Per l’Italia, esclusa sul campo, si tratterebbe di un ritorno clamoroso e inaspettato. Una seconda chance che avrebbe il sapore dell’occasione irripetibile.

Oggi è solo un’ipotesi. Ma nel calcio globale, tra politica, regolamenti e interessi, anche gli scenari più improbabili possono diventare realtà.