Vicenza, successo per lo shooting day Malemodels Original al Rapanui

I protagonisti degli scatti dello shooting Malemodels Original

Cos’è lo shooting day Malemodels Original

Si è svolto sabato 18 aprile il primo shooting day della stagione, presentato dall’ormai noto marchio di ragazzi immagine Malemodels Original.

L’evento, gratuito, è stato organizzato dal press agent Mattia Pagliarulo con l’intento di dare spazio sia a modelli e modelle, o aspiranti tali, dai 18 ai 35 anni, sia a chi desiderava approcciarsi per la prima volta al mondo della fotografia, facendosi ritrarre da tre dei professionisti più conosciuti in Veneto e non solo.

Dove si è svolto l’evento a Vicenza

Incredibile e mozzafiato la location, nuova ed esclusiva, che ha ospitato il set: il Rock Garden Rapanui, un’ex cava risalente al 1400, in epoca medievale, situata a Sovizzo Colle, in provincia di Vicenza.

Gestita dal proprietario Diego Longhin, la struttura è disponibile per eventi e party, shooting, sfilate, cerimonie e meeting aziendali. Per informazioni e prenotazioni è possibile seguire l’account Instagram @rapanui.garden e inviare la propria richiesta in direct.

I modelli sono stati immortalati al Rapanui

I protagonisti dello shooting

Diciassette, dunque, i modelli che si sono fatti immortalare dagli obiettivi di Alessandro Negrini, alias Alex Nero Photo, Dino Juliani e Luca Bianchi, fotografo e videomaker, assistiti sul set dalla modella e influencer Agatha De Vil.

Ecco i nomi dei partecipanti: Mark Verwin Garcia, Elia Trombetta, Alexander Barbiero, Mattia Gervasoni, Bernardo Kerellaj, Michela Leonardi, Cleyton Cerqueira Do Nascimento, Giada Rami, Yuri Bortoletti, Gaia Manzetto, Marina Confente, Samanta Barbara Mazza, Mattia Buttò, Leonardo Stacchio, Magda Zabeo, Valentina Zamperin e Islam Magdy Mohamed Elzoghdy.