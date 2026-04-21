Valeria Marini torna a BellaMà fa pace con Diaco e chiarezza su Pedro Sanchez: ‘L’hanno detto altri’

Valeria Marini e Pierluigi Diaco a BellaMà

Valeria Marini torna a BellaMà: confronto diretto con Diaco

Ritorno sotto i riflettori per Valeria Marini nello studio di BellaMà nella puntata del 21 aprile. Dopo le tensioni delle scorse settimane, il faccia a faccia con Pierluigi Diaco è ripartito da un tentativo di riavvicinamento:

“Ti ho chiamato ma non mi hai risposto”. Marini spiega il senso del gesto, legato alla volontà di manifestare vicinanza, e ribatte su una valutazione del conduttore: “Io un brand? Al massimo baci stellare”.

Il caso Pedro Sánchez: la curiosità e il chiarimento definitivo

Da “gli scrivo di notte” al chiarimento

Nel corso della puntata la show girl ha fatto chiarezza su una presunta interlocuzione con Pedro Sánchez. Dopo le voci circolate nei giorni scorsi su una risposta del il premier spagnolo a un commento su Instagram, è stata la stessa Marini a fare chiarezza.

“Non ho mai detto di aver ricevuto una risposta”.

Una precisazione netta, che chiude definitivamente il “giallo” nato dopo la frase “gli scrivo di notte”, rilanciata a Storie di donne al Bivio e diventata virale.

Cosa è successo davvero

La showgirl ha spiegato l’origine dell’equivoco:

“Questo l’hanno scritto gli altri. Ho semplicemente risposto in spagnolo a una sua dichiarazione sulla guerra”.

Nessun contatto diretto, dunque, ma un commento pubblico interpretato e amplificato. Marini ha ribadito di apprezzare la figura del leader spagnolo, così come quella di Giorgia Meloni, ma senza alcun rapporto personale.

La querelle sulla “posta stellare”

Il confronto entra quindi nel merito della questione che aveva già acceso lo scontro nei mesi scorsi, quella della “posta stellare”. Diaco ricostruisce in modo netto quanto accaduto dopo la fine dell’esperienza in trasmissione: “L’hai finita qui, poi l’hai voluta fare sui social ma solo per qualche settimana. È sembrato che l’hai fatto per rispondere a quello che era accaduto qua. Non è stata una cosa seria perché non l’hai portata a compimento”.

Un passaggio centrale, che riporta il tema della continuità e della coerenza del progetto. Marini, dal canto suo, rivendica l’origine del format: “È nata qui con te, in questo contesto frizzante e pieno di energia”. Poi guarda avanti: “Ora uscirò con un podcast, Stellarissima, dove tu sarai anche invitato. Ti volevo ringraziare del percorso fatto insieme in un momento non facile per me”.

‘Non mi è piaciuto che mi hai dato della bugiarda’

Nel dialogo emerge anche un piano più personale. La showgirl sottolinea: “Poi non mi è piaciuto che mi hai detto che sono bugiarda. Magari dovrei essere un po’ di più con il pelo sullo stomaco”. Diaco chiarisce la sua posizione: “Spesso sei andata avanti per suggestioni, cose verosimili o non vere affinché si parlasse di te”.

Il chiarimento sul Grande Fratello Vip

Tra i tanti temi toccati anche quello di un possibile ritorno di Valeria Marini al Grande Fratello Vip con il conduttore che ha chiarito di non averle mai detto di non andare. “Ti ho dato solo un consiglio, visto che ci sei andata già altre volte. Però la decisione era la tua”. Dall’altra parte la soubrette ha spiegato che ne aveva parlato con lui visto l’impegno che aveva con BellaMà.

Tra una provocazione e l’altra le incomprensioni sembrano definitivamente superate con i due che manifestano apertamente reciproco affetto. Marini si esibisce sulle note di Per sempre sì, riportando il clima su un piano più disteso.

Il congedo lascia però aperta la questione principale: un possibile ritorno stabile della showgirl nel programma, anche legato alla “posta stellare”, resta in sospeso.