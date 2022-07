Omicidio Willy Monteiro, condannati all’ergastolo Marco e Gabriele Bianchi: ‘Giustizia è fatta’

Sono stati condannati all’ergastolo Marco e Gabriele Bianchi, accusati dell’omicidio di Willy Monteiro, ucciso a 21 anni a Colleferro (Roma) nella notte tra il 5 e il 6 settembre del 2020. “Giustizia è fatta” – ha riferito lo zio della vittima subito dopo la pronuncia della sentenza.

Lo zio di Willy Monteiro: ‘Giustizia è fatta’, 21 anni a Belleggia e 23 anni a Pincarelli

La Corte d’Assise del Tribunale di Frosinone ha recepito la richiesta del pm Taglialatela. Per la morte dello chef di Paiano sono stati condannati a 21 anni Francesco Belleggia e 23 anni Mario Pincarelli che quella notte parteciparono al pestaggio.

Una “azione del tutto spropositata” e “aggressiva con esiti letali”, come hanno scritto i pm di Velletri nelle repliche trasmesse nei giorni scorsi alle parti. Secondo l’impianto accusatorio “appare evidente, come non vi fosse alcun elemento per giustificare una condotta di quel tipo” e messa in atto “utilizzando” una banale discussione nata fuori ad un locale. Per l’accusa, di fatto, non esiste un movente per quanto accaduto a Willy. Un quadro di violenza “così banale che si può definire come ‘non movente”.

Accolte in toto le richieste del pubblico ministero

In 50 interminabili secondi Willy Monteiro Duarte fu raggiunto da colpi in serie, in un’escalation di assurda violenza nei confronti del giovane di origini capoverdiane, morto tra indicibili sofferenze. I magistrati inquirenti hanno sottolineato che gli imputati hanno utilizzato la tecnica della Mma, l’arte marziale di cui i Bianchi sono esperti, per annientare il contendente.

La ricostruzione della pubblica accusa è stata recepita in toto dai giudici della Corte d’Assise del Tribunale di Frosinone che hanno condannato all’ergastolo i fratelli Bianchi.