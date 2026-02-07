Omicidio Ylenia Musella a Napoli: il fratello resta in carcere, per la difesa è un colpo accidentale

Giuseppe Musella e la sorella Ylenia

Convalidato il fermo di Giuseppe Musella

Resta dietro le sbarre Giuseppe Musella, 25 anni, accusato di aver ucciso la sorella Ylenia con una coltellata alla schiena nel rione Conocal, a Napoli. La giudice per le indagini preliminari del Tribunale partenopeo, Maria Rosaria Aufieri, ha convalidato il fermo disposto dalla Procura e confermato la custodia cautelare in carcere, rigettando le richieste della difesa di una riqualificazione del reato.

Il giovane, detenuto nel carcere di Secondigliano, ha ribadito davanti al gip la sua versione dei fatti: il coltello sarebbe stato lanciato durante una lite, senza alcuna intenzione di colpire o uccidere la sorella. Una versione che non ha convinto gli inquirenti, né tantomeno la magistratura, che continua a contestare l’omicidio volontario con l’aggravante dei motivi futili e del legame di parentela.

Omicidio volontario o gesto senza intenzione?

Il cuore del caso è tutto nella qualificazione giuridica del gesto. Gli avvocati del 25enne, Andrea Fabbozzo e Leopoldo Perone, hanno chiesto che il reato venga derubricato a omicidio preterintenzionale, sostenendo che non ci fosse volontà di uccidere e che l’esito letale sia stato un tragico incidente.

Secondo la difesa, a causare la morte di Ylenia sarebbe stata una lesione di circa un millimetro all’aorta, compatibile anche con un colpo accidentale. Una ferita minuscola, quasi chirurgica nella sua precisione, ma letale, come una crudele ironia del destino.

La Procura, però, non arretra. Per i pm Ciro Capasso e Valeria Vinci, il gesto rientra pienamente nella categoria dell’omicidio volontario aggravato da futili motivi, e il gip ha fatto propria questa interpretazione, convalidando il fermo e confermando il carcere.

Una lite per il cane che degenera in tragedia

Secondo la ricostruzione fornita dallo stesso Giuseppe Musella, il litigio sarebbe scoppiato per una questione banale, quasi domestica nella sua trivialità: la pipì del cane sul letto. Una scintilla insignificante che, in una dinamica familiare già tesa, avrebbe fatto esplodere una lite violenta.

Il 25enne ha raccontato che i due sarebbero arrivati alle mani, che la sorella sarebbe uscita di casa e avrebbe colpito il cane con un calcio, e che lui, in preda alla rabbia, avrebbe preso un coltello e lo avrebbe lanciato verso di lei, senza intenzione di colpirla.

Una versione che suona come una tragedia greca ambientata in una periferia urbana: il banale che diventa fatale, l’ira che si trasforma in omicidio.

La versione che non convince

Gli inquirenti, però, guardano oltre il racconto del giovane. Se il coltello sia stato lanciato o se sia stato inferto un colpo diretto è uno degli aspetti che l’autopsia e le perizie dovranno chiarire. La dinamica della ferita, la traiettoria del colpo, la posizione dei corpi: tutto verrà sezionato in laboratorio, come un romanzo nero smontato pagina per pagina.

Intanto, il giovane appare – secondo quanto riferito – moralmente distrutto, incapace di capacitarsi dell’accaduto. Ma la disperazione non cancella la responsabilità penale, soprattutto quando una giovane donna di 22 anni perde la vita sotto casa, colpita dal fratello.

Il carcere e la strada del Riesame

Il gip ha confermato la misura cautelare in carcere, ritenendo sussistenti gravi indizi di colpevolezza e il pericolo di reiterazione del reato o di inquinamento delle prove. La difesa ha già annunciato che valuterà il ricorso al Tribunale del Riesame, un passaggio quasi obbligato in una vicenda destinata a diventare un caso giudiziario di rilievo.

Il procedimento è solo all’inizio, ma il quadro accusatorio appare solido, almeno nella lettura della Procura. E il fatto che il litigio sia nato per motivi futili, quasi grotteschi, aggrava ulteriormente la posizione del giovane, trasformando una lite familiare in una tragedia giudiziaria.

Un femminicidio in ambito familiare

Il caso di Ylenia Musella si inserisce in una tragica casistica di omicidi maturati in ambito domestico, dove il confine tra conflitto e violenza letale si rivela drammaticamente sottile. Non si tratta di un delitto passionale in senso classico, ma di un’esplosione di violenza familiare, in cui il sangue chiama sangue e il vincolo di parentela diventa paradossalmente un’aggravante.

Napoli, ancora una volta, si trova a fare i conti con un dramma che va oltre la cronaca nera: una storia di degrado emotivo, conflitti domestici e fragilità sociali che esplodono in un gesto irreversibile.

Attesa per autopsia e sviluppi

I risultati definitivi dell’autopsia e delle consulenze tecniche saranno decisivi per chiarire se si sia trattato di un lancio casuale o di un colpo diretto, e per stabilire con precisione la dinamica della morte. Nel frattempo, Giuseppe Musella resta in carcere, mentre la città osserva con sgomento una tragedia familiare che ha già lasciato una ferita profonda nella comunità.