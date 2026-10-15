Tragico incidente sul lavoro nel cantiere della stazione Foster, morto 31enne

Abourabil Ayoub lavorava come gruista per il Consorzio Florentia

Un altro incidente mortale sul lavoro, un’altra vita spezzata in un cantiere. Un operaio di 30 anni, Abourabil Ayoub, è morto nel pomeriggio del 15 ottobre a Firenze, durante le attività per la realizzazione della nuova stazione dell’Alta velocità ferroviaria, nell’area del cantiere della futura stazione Foster, in via Circondaria.

La vittima, originaria del Marocco e residente nel capoluogo toscano, era un operaio specializzato che lavorava come gruista. Secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stato colpito da un pilone caduto durante le operazioni di scarico da un mezzo. L’uomo, dipendente del Consorzio Florentia secondo quanto appreso, è morto in seguito all’incidente.

La dinamica esatta e le cause dell’accaduto sono ancora al vaglio delle autorità competenti. La tragedia ha provocato profonda commozione tra i lavoratori presenti, alcuni dei quali hanno assistito alla scena e sono rimasti sotto choc. Abourabil Ayoub avrebbe compiuto a breve 31 anni. Sotto choc il fratello, Ahmed, che lavora come operaio per un’altra ditta e che ha raggiunto immediatamente il cantiere. “Mi hanno chiamato mentre ero in macchina con il mio titolare, mio fratello è morto”

L’incidente nel cantiere della futura stazione Foster

L’infortunio si è verificato all’interno dell’area interessata dai lavori per la nuova stazione dell’Alta velocità di Firenze. Stando alle prime informazioni disponibili, l’operaio sarebbe stato investito dal pilone mentre veniva scaricato da un mezzo.

Saranno gli accertamenti a chiarire con precisione la sequenza degli eventi, le condizioni in cui si stavano svolgendo le operazioni e le eventuali responsabilità. In questa fase, ogni ricostruzione resta legata alle informazioni iniziali e sarà necessario attendere gli esiti delle verifiche ufficiali.

L’incidente riporta al centro dell’attenzione il tema della sicurezza nei cantieri, soprattutto durante le attività di movimentazione e scarico di materiali pesanti. Si tratta di operazioni che richiedono procedure rigorose, adeguate misure di prevenzione e il coordinamento tra le diverse figure impegnate nei lavori.

Il cordoglio di Rfi: «La dinamica è al vaglio delle autorità»

Rete ferroviaria italiana ha espresso la propria vicinanza ai familiari dell’operaio morto. In una nota, Rfi ha manifestato «il proprio cordoglio e la vicinanza ai familiari dell’operaio del Consorzio Florentia», l’azienda impegnata nella realizzazione della nuova stazione dell’Alta velocità.

La società ha inoltre precisato che «la dinamica di quanto accaduto è al vaglio delle competenti autorità».

Un messaggio che accompagna le prime ore successive alla tragedia, mentre si lavora per ricostruire quanto avvenuto nel cantiere e accertare le circostanze che hanno portato alla morte del giovane lavoratore.

La Filca-Cisl: «Sulla sicurezza bisogna fare molto di più»

Dura la presa di posizione della Filca-Cisl Toscana, che chiede un accertamento completo delle cause dell’incidente e rilancia la necessità di rafforzare la prevenzione nei luoghi di lavoro.

«Sarà necessario fare piena luce sulla dinamica e sulle cause», sottolinea il sindacato, evidenziando che sulla salute e sulla sicurezza nei cantieri occorre intervenire con maggiori controlli e responsabilità lungo tutta la filiera degli appalti.

Il responsabile territoriale di Firenze, Stefano Tesi, richiama l’importanza del rispetto delle norme, della regolarità dei rapporti di lavoro e della formazione. «La sicurezza non è un costo ma un dovere e ogni vita persa rappresenta una ferita profonda per l’intera società», afferma.

Per l’organizzazione sindacale, l’obiettivo deve essere quello di evitare che gli incidenti sul lavoro vengano considerati inevitabili. La prevenzione, sostengono, deve tradursi in misure concrete, controlli effettivi e una cultura della sicurezza condivisa da tutti i soggetti coinvolti.

Il cordoglio dei consiglieri di maggioranza a Palazzo Vecchio

Anche i gruppi di maggioranza del Consiglio comunale di Firenze hanno espresso dolore e vicinanza ai familiari della vittima. In una nota congiunta, i consiglieri di Pd, Avs-Ecolò e Lista civica Sara Funaro hanno definito l’accaduto una tragedia che coinvolge l’intera comunità.

Oltre al cordoglio per la morte del lavoratore, i consiglieri hanno manifestato solidarietà agli operai direttamente coinvolti e ai colleghi che hanno assistito all’incidente. Hanno inoltre ringraziato le persone intervenute per prestare i primi soccorsi e chiesto che venga fatta immediata chiarezza sulla dinamica.

Resta ora da ricostruire con esattezza come sia avvenuto l’incidente e quali circostanze abbiano determinato la caduta del pilone. La morte del trentunenne lascia una famiglia nel dolore e riaccende una questione che riguarda tutto il mondo del lavoro: garantire che ogni persona possa svolgere la propria attività senza mettere a rischio la vita.