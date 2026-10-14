Grande Fratello Vip, Roncaccia fa arrabbiare i calabresi: la frase sulle sopracciglia scatena la bufera

Roncaccia fa arrabbiare i calabresi al GF Vip

Un video girato in giardino fa esplodere le proteste contro il concorrente

Nuova tempesta social per Alessandro Roncaccia al Grande Fratello Vip 2026. Questa volta a far discutere è un commento sulla Calabria pronunciato durante una conversazione con alcuni coinquilini. Una battuta sulle sopracciglia dalla forma ad ali di gabbiano si è trasformata in poche ore in un caso, con numerosi utenti che hanno giudicato offensive le sue parole e chiesto persino provvedimenti da parte del programma.

La polemica arriva in una fase già delicata per il concorrente, finito più volte al centro delle discussioni dentro e fuori dalla Casa. E mentre il pubblico si divide sulle sue uscite, all’orizzonte potrebbe esserci anche un nuovo confronto con Gian Marco Ciaccia, ex fidanzato di Piera Meloni, che ha rivolto accuse pesanti nei confronti di Roncaccia.

La battuta sulla Calabria e le sopracciglia ad ali di gabbiano

Il filmato al centro delle critiche mostra Roncaccia in giardino insieme ad alcuni compagni d’avventura, tra cui Federica Morello, Giacomo Gallani e Varsi. Il gruppo sta parlando di estetica e, in particolare, delle sopracciglia caratterizzate dalla forma cosiddetta ad ali di gabbiano.

Nel corso della conversazione, il concorrente del GF Vip chiama in causa la Calabria e sostiene che questa tendenza sarebbe particolarmente diffusa nella regione, aggiungendo che lì sarebbero ancora «un po’ indietro». È proprio quest’ultima espressione ad aver innescato le reazioni più dure sul web.

Il video ha iniziato a circolare sui social, dove diversi utenti hanno contestato il tono del commento e interpretato la frase come uno stereotipo poco rispettoso nei confronti dei calabresi. La discussione si è rapidamente spostata dal tema estetico al comportamento del gieffino, con richieste di scuse e appelli agli autori affinché intervengano.

Le reazioni social: c’è chi chiede l’uscita dalla Casa

Tra i commenti pubblicati online non sono mancati gli attacchi personali. Un utente ha replicato con una battuta particolarmente tagliente: «Meglio avere le ali di gabbiano in faccia che un criceto al posto del cervello». Un altro commento ha invece contestato apertamente il comportamento del concorrente, invocandone l’uscita dal reality e definendolo «buzzurro e ignorante».

Altre critiche hanno riguardato il modo in cui Roncaccia si esprime e la sua capacità di valutare le conseguenze delle proprie parole. Il dissenso, tuttavia, non è unanime: c’è anche chi invita a non esasperare l’episodio, osservando che la conversazione riguardava semplicemente una tendenza estetica.

Il caso conferma quanto il concorrente sia divisivo. Una parte del pubblico continua a seguire con interesse la sua vicenda personale e il rapporto con Piera Meloni; altri spettatori, invece, contestano alcune delle sue uscite. La nuova polemica si aggiunge alle discussioni già nate nelle scorse settimane, compresa quella relativa a una presunta bestemmia, che secondo le ricostruzioni circolate finora non avrebbe portato a una squalifica.

Al momento, le richieste di provvedimenti espresse dagli utenti rappresentano reazioni del pubblico: non equivalgono a una decisione ufficiale della produzione.

Gian Marco Ciaccia può rientrare per un confronto con Roncaccia?

Intanto, attorno al nome di Roncaccia si profila un’altra possibile resa dei conti. Gian Marco Ciaccia, ex fidanzato di Piera Meloni, potrebbe tornare nella Casa del Grande Fratello Vip per confrontarsi direttamente con il concorrente.

Nella precedente puntata, il programma ha mostrato un confessionale nel quale Ciaccia ha espresso un giudizio molto duro sul comportamento di Roncaccia nei confronti di Piera. Secondo lui, il gieffino avrebbe approfittato di un momento di fragilità della donna per dirle ciò che desiderava sentirsi dire.

«Per me questa è manipolazione pura», ha dichiarato Ciaccia, accusando inoltre Roncaccia di aver sfruttato quella situazione. Si tratta della sua versione dei fatti, che non costituisce di per sé una prova di quanto sarebbe accaduto tra i due.

Un eventuale ritorno di Gian Marco nella Casa potrebbe quindi aprire un nuovo capitolo della vicenda e portare a un confronto diretto davanti alle telecamere. Per ora, però, la possibilità di un suo ingresso resta da confermare ufficialmente.

Due fronti aperti per il concorrente

Per Alessandro Roncaccia, dunque, le prossime ore potrebbero rivelarsi importanti su due fronti distinti: da una parte le contestazioni per la frase sulla Calabria, dall’altra la tensione legata al rapporto con Piera Meloni e alle accuse formulate dal suo ex fidanzato.

La reazione della produzione e gli eventuali sviluppi sul possibile ritorno di Ciaccia saranno decisivi per capire se queste vicende resteranno al centro del dibattito social o troveranno spazio anche nella prossima puntata del reality. Nel frattempo, il video continua ad alimentare la discussione tra chi considera la frase una gaffe offensiva e chi invita a ridimen