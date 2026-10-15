Reggio Emilia piange la maestra Betty: addio a Elisabetta Bedogni, la vicepreside che ha lasciato il segno

Elisabetta Bedogni

Aveva 50 anni e ha affrontato con coraggio la malattia, all’istituto comprensivo Manzoni era un punto di riferimento per alunni, famiglie e colleghi

Reggio Emilia perde una figura importante del mondo della scuola. Elisabetta Bedogni, conosciuta da tutti come Betty, è morta il 13 ottobre a 50 anni, dopo aver affrontato con coraggio una lunga e difficile battaglia contro la malattia. Vicepreside dell’istituto comprensivo A. Manzoni, aveva costruito nel corso degli anni un rapporto profondo con la comunità scolastica, diventando molto più di una collaboratrice del dirigente: un punto di riferimento per gli studenti, le famiglie e i colleghi.

La notizia ha colpito profondamente chi aveva condiviso con lei il percorso professionale e umano. A comunicarla è stata la stessa scuola, attraverso un messaggio carico di dolore firmato dalla dirigente scolastica Alessandra Landini, che ha ricordato il valore del lavoro di Betty e, soprattutto, la sua capacità di mettere le persone al centro di ogni attività.

«Grazie Betty, rimarrai sempre con noi», è il saluto che accompagna il ricordo di una donna che ha lasciato un’impronta destinata a durare nel tempo.

Elisabetta Bedogni, il ritratto di una vicepreside che metteva al centro le persone

Nel messaggio rivolto a docenti, personale amministrativo, collaboratori scolastici e famiglie, la dirigente Alessandra Landini non nasconde la difficoltà di trovare le parole per raccontare una perdita così dolorosa. Betty, scrive, aveva sempre affrontato il proprio lavoro con passione e dedizione, unendo competenza professionale e attenzione autentica verso gli altri.

È proprio questo il tratto che emerge con maggiore forza dal suo ritratto: una professionista capace di coniugare rigore, intelligenza e sensibilità, senza perdere di vista la dimensione umana della scuola. Per lei, l’attività educativa non si esauriva negli impegni organizzativi e didattici, ma si traduceva nella costruzione quotidiana di legami.

La sua presenza nello staff della dirigenza rappresentava un sostegno prezioso per l’istituto. Un ruolo svolto con responsabilità e spirito di collaborazione, accompagnando le trasformazioni della scuola e contribuendo a dare concretezza a progetti e nuove esperienze.

L’amore per gli alunni e il rapporto con le famiglie

Uno degli aspetti più significativi ricordati dalla dirigente riguarda il legame di Elisabetta Bedogni con i suoi alunni. Betty li amava profondamente e sapeva instaurare con loro e con le rispettive famiglie relazioni sincere, fondate sulla fiducia e sulla disponibilità.

In una comunità scolastica, dove ogni giorno si intrecciano esigenze educative, aspettative e percorsi personali differenti, la capacità di ascoltare e mediare può fare la differenza. Ed è proprio in questo ambito che Bedogni aveva saputo distinguersi, diventando una presenza importante per chi viveva la scuola non soltanto come luogo di apprendimento, ma anche come spazio di crescita e confronto.

La dirigente la ricorda inoltre come una formidabile mediatrice, capace di affrontare situazioni complesse con equilibrio e apertura. Qualità che, insieme alla preparazione e alla dedizione, hanno contribuito a renderla una figura stimata all’interno dell’istituto.

Dall’innovazione all’internazionalizzazione: il contributo alla Manzoni

Il ritratto di Elisabetta Bedogni restituito dalla scuola non è soltanto quello di una docente attenta alle relazioni. Nel corso della sua attività, Betty ha partecipato anche ai più importanti percorsi di innovazione e sperimentazione dell’istituto, mettendo a disposizione intelligenza, curiosità e uno sguardo aperto al cambiamento.

Landini la descrive come una sorta di docente-ricercatrice, capace di interrogarsi sui metodi e sulle opportunità educative, contribuendo allo sviluppo di nuove iniziative. Un ruolo significativo è stato svolto anche nel percorso di internazionalizzazione della scuola, ambito nel quale ha rappresentato un motore per l’apertura verso nuove esperienze e prospettive.

Il suo contributo, dunque, ha riguardato tanto la dimensione quotidiana dei rapporti con studenti e famiglie quanto la crescita complessiva dell’istituzione scolastica. Un patrimonio di competenze e valori che, come sottolinea la dirigente, potrà continuare a orientare il lavoro della comunità anche dopo la sua scomparsa.

Il dolore della scuola e l’abbraccio alla famiglia

Nel messaggio di cordoglio, l’istituto comprensivo Manzoni si stringe attorno alla famiglia di Elisabetta: al marito Massimo, ai figli Beatrice, Paolo e Irene, ai genitori Anna e Giorgio e al suocero Sergio.

La dirigente ha ricordato anche il sostegno dei familiari durante il difficile percorso della malattia, esprimendo la vicinanza dell’intera comunità scolastica. Per Landini, aver avuto Betty al proprio fianco come collaboratrice e amica è stato un dono, così come la sua presenza ha rappresentato un lascito importante per tutta la scuola.

Un’eredità che non si misura soltanto nei progetti realizzati o nelle responsabilità ricoperte, ma soprattutto nelle relazioni costruite e nell’esempio lasciato a chi ha lavorato con lei.

Quando si svolgono i funerali di Elisabetta Bedogni

L’ultimo saluto a Elisabetta Bedogni è in programma venerdì 16 ottobre alle ore 14. Il corteo partirà dalla Casa Funeraria Croce Verde, in via della Croce Verde 1 a Reggio Emilia, per raggiungere la chiesa parrocchiale di Pieve Modolena, dove sarà celebrata la Santa Messa. Successivamente si proseguirà per il cimitero di Cavazzoli, dove avverrà la tumulazione.

La famiglia ha chiesto di non inviare fiori, indicando come eventuale gesto di solidarietà un’offerta all’AISM, Associazione italiana Sclerosi Multipla, sezione di Reggio Emilia. La Casa Funeraria Croce Verde sarà aperta dalle 8 alle 19.

Per la scuola e per quanti hanno conosciuto Betty, resta il dolore di una perdita prematura. Ma resta anche il ricordo di una donna che ha saputo trasformare il proprio lavoro in una forma concreta di attenzione verso gli altri. Un esempio che, come ha scritto la dirigente Landini, continuerà ad accompagnare la comunità della Manzoni.