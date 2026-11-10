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Salerno piange Anna Di Masi: la 23enne è morta in Australia

DiRedazione

Pubblicato: 10 Nov, 2026 - ore: 22:49 #Anna Di Masi, #Australia, #Salerno
Anna Di MasiAnna Di Masi

Si era trasferita all’estero circa due anni fa per costruirsi un futuro. La notizia della scomparsa ha profondamente colpito il quartiere Torrione

Aveva lasciato Salerno per cercare nuove opportunità dall’altra parte del mondo, scegliendo l’Australia come luogo in cui dare forma ai propri progetti. Un percorso iniziato circa due anni fa e spezzato dalla morte di Anna Di Masi, 23 anni, originaria del quartiere Torrione.

La notizia della sua scomparsa è stata diffusa dal giornalista Luigi Martino e si è rapidamente propagata in città, provocando incredulità e dolore tra le persone che la conoscevano. Sui social network sono apparsi numerosi messaggi di cordoglio, ricordi e attestazioni di affetto rivolti alla giovane e alla sua famiglia.

Il ricovero in ospedale e l’arresto cardiaco

Stando alle prime informazioni disponibili, la ventitreenne era stata ricoverata in una struttura ospedaliera australiana. Durante la permanenza in ospedale sarebbe sopraggiunto un arresto cardiaco, che ha avuto un esito fatale.

Non sono stati ancora chiariti i motivi che avevano reso necessario il ricovero. Mancano, al momento, ulteriori elementi sulle condizioni della ragazza e sulla sequenza degli eventi che hanno preceduto il decesso. Le circostanze della tragedia restano quindi da ricostruire.

Il dolore a Torrione e il rientro del padre

A Salerno, e soprattutto nel quartiere Torrione dove Anna era cresciuta e aveva le proprie radici, la notizia ha suscitato una forte emozione. In tanti hanno voluto ricordarla con parole di affetto, stringendosi idealmente attorno ai familiari in queste ore particolarmente difficili.

Il padre della giovane, che si trovava in Germania quando ha appreso quanto accaduto, sarebbe in viaggio verso l’Italia per raggiungere la famiglia. La morte di Anna lascia un vuoto profondo tra amici, conoscenti e quanti avevano condiviso con lei una parte del proprio percorso.

Di Redazione

Produzione giornalistica, approfondimenti, esclusive e lanci di agenzia a cura della Redazione Centrale di Notizie Audaci. Testata giornalistica registrata al Tribunale di Salerno, N. 373 del 17/01/2019, inclusa nel feed ufficiale di Google News e diretta dal Direttore Responsabile Giuseppe D’Alto, giornalista professionista.

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