Garlasco, Mario Venditti convocato a Pavia: sarà sentito come testimone nell’inchiesta sulla presunta corruzione

Mario Venditti

L’ex procuratore aggiunto, la cui posizione è stata archiviata a Brescia, dovrà riferire sui rapporti con alcuni ex carabinieri della polizia giudiziaria

Nuovo passaggio nell’inchiesta sui presunti illeciti legati alla prima indagine su Andrea Sempio, nell’ambito del caso Garlasco. L’ex procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti è stato convocato per domani, 11 novembre, dalla Procura pavese, che lo ascolterà come persona informata sui fatti. L’audizione riguarda uno dei filoni investigativi sulla presunta corruzione in atti giudiziari, dopo che la posizione del magistrato in pensione è stata archiviata dalla Procura di Brescia.

A confermare la convocazione sono fonti legali. L’attenzione degli inquirenti si concentrerà in particolare sui rapporti tra Venditti e alcuni ex appartenenti alla polizia giudiziaria che avevano lavorato sulla prima indagine relativa a Sempio, conclusasi nel 2017 con la richiesta di archiviazione.

L’archiviazione di Venditti e il nuovo filone a Pavia

Il giudice per le indagini preliminari di Brescia, Mauroernesto Macchia, ha disposto l’archiviazione delle accuse nei confronti dell’ex magistrato, escludendo che fosse emersa una prova del suo coinvolgimento nella presunta corruzione. Nel provvedimento sono state tuttavia evidenziate alcune anomalie investigative che, secondo il gip, riguarderebbero soprattutto l’attività della polizia giudiziaria.

Tra gli aspetti richiamati figurano trascrizioni incomplete di intercettazioni, contatti ritenuti irrituali con Sempio e omissioni nell’annotazione di alcuni tabulati telefonici. Il giudice ha osservato che il risultato favorevole ad Andrea Sempio nella prima indagine poteva trovare spiegazione nella scarsa qualità del materiale investigativo raccolto, senza che fosse necessario ricondurlo a un accordo corruttivo con Venditti.

Il provvedimento ha inoltre trasmesso gli atti alla Procura di Pavia, affinché venissero approfondite le condotte eventualmente riconducibili ad altri soggetti.

I 45mila euro e i rapporti con gli ex carabinieri

Uno dei punti ancora da chiarire riguarda circa 45mila euro in contanti movimentati dalla famiglia Sempio undici anni fa. Secondo quanto riferito dagli stessi interessati, il denaro sarebbe stato destinato al pagamento degli avvocati. Nel corso dell’indagine, tuttavia, è rimasto da accertare con precisione a chi siano state effettivamente consegnate quelle somme.

Il gip bresciano ha sottolineato che non è emersa alcuna traccia che il denaro sia arrivato a Venditti. Tra le possibili ricostruzioni alternative indicate nel provvedimento figurano un eventuale accordo a livello della polizia giudiziaria oppure un millantato credito ai danni della stessa famiglia Sempio. Si tratta di ipotesi che dovranno essere verificate dagli investigatori pavesi.

Venditti, che aveva subito anche perquisizioni nel settembre 2025, sarà chiamato a riferire soprattutto sui rapporti con alcuni ex carabinieri: tra questi l’ex luogotenente Silvio Sapone, l’ex maresciallo capo Giuseppe Spoto e l’ex comandante Maurizio Pappalardo.

Giuseppe Sempio resta indagato: gli altri filoni dell’inchiesta

Dopo l’archiviazione di Venditti, resta al vaglio della Procura di Pavia la posizione di Giuseppe Sempio, padre di Andrea. L’uomo è indagato per corruzione in atti giudiziari in relazione alla presunta consegna di denaro finalizzata, secondo l’ipotesi accusatoria, a favorire l’archiviazione del figlio nella prima indagine del 2016-2017. L’accusa dovrà essere verificata e non costituisce un fatto accertato.

Gli approfondimenti riguardano anche altri soggetti, tra cui alcuni ex legali della famiglia e appartenenti all’Arma. Per quanto riguarda Andrea Sempio, la Procura non ha fornito alla difesa una conferma dell’eventuale iscrizione in questo specifico filone, rispondendo con la formula prevista dalle norme.

L’indagine sulla presunta corruzione rappresenta uno dei diversi fronti ancora aperti sul delitto di Chiara Poggi. La Procura di Pavia ha chiesto il processo per Andrea Sempio per l’omicidio aggravato della giovane, mentre un altro filone riguarda le presunte omissioni e gli errori nelle attività del Ris svolte all’epoca, elementi che potrebbero essere oggetto della richiesta di revisione della condanna di Alberto Stasi.

L’audizione di Venditti si inserisce dunque negli accertamenti sulle modalità con cui venne condotta la prima indagine su Sempio e sui rapporti tra il magistrato e gli investigatori. Saranno gli sviluppi delle verifiche a chiarire se le anomalie evidenziate dal gip abbiano ulteriori responsabilità penali.