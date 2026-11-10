Gemma Galgani ritrova Giorgio Manetti a This Is Me: tensione alle stelle, scelta come a U&D per una coppia dopo il rifiuto

Gemma Galgani e Giorgio Manetti

Puntata dedicata all’amore per lo show di Silvia Toffanin: in studio anche Marco Fantini e Beatrice Valli

Le storie che hanno fatto battere il cuore del pubblico di Uomini e Donne tornano protagoniste in prima serata. La nuova puntata di This Is Me, il programma di Silvia Toffanin, sarà dedicata all’amore e vedrà riunirsi alcune delle coppie più conosciute nate nel dating show di Maria De Filippi. Tra i momenti più attesi, come anticipato dal blogger Lorenzo Pugnaloni di LolloMagazine, ci sarà quello che vedrà nuovamente insieme Gemma Galgani e Giorgio Manetti, lontani ormai da anni dopo una relazione diventata un capitolo indimenticabile della trasmissione.

Gemma e Giorgio di nuovo faccia a faccia dopo anni

Per la dama torinese si tratterà di un incontro particolarmente significativo. Giorgio Manetti, conosciuto dal pubblico con il soprannome di Il Gabbiano, non compariva accanto a Gemma Galgani da quasi dieci anni. Da quando la loro storia era stata raccontata anche attraverso il momento della celebre lettera Le lettere che non ti ho mai scritto. Una vicenda sentimentale che aveva appassionato milioni di telespettatori e lasciato un segno nella storia del programma.

La reunion, però, non avrebbe avuto il lieto fine romantico che qualcuno poteva immaginare. Secondo l’anticipazione diffusa da Lorenzo Pugnaloni, durante la registrazione i due avrebbero avuto un confronto piuttosto acceso. «A differenza delle altre coppie con filmati e momenti romantici, loro hanno litigato», ha raccontato l’esperto di gossip. Un faccia a faccia che potrebbe riportare a galla vecchie incomprensioni e riaccendere l’interesse intorno a una delle relazioni più discusse di Uomini e Donne.

Martina e Gianmarco ripetono la scelta di Uomini e Donne

Atmosfera decisamente diversa per Martina De Ioannon e Gianmarco Steri. I due sarebbero stati protagonisti di un momento particolarmente emozionante, quella scelta proprio che non era avvenuta a Uomini e Donne. Nell’occasione Martina aveva scelto Ciro Solimeno. Un momento che ha coinvolto anche la conduttrice: Silvia Toffanin si sarebbe emozionata durante il momento dedicato alla coppia.

La puntata non si limiterà a raccontare le vicende più recenti del dating show. Tra gli ospiti ci saranno anche Marco Fantini e Beatrice Valli, un’altra coppia nata davanti alle telecamere di Maria De Filippi e diventata nel tempo una delle più amate dal pubblico.

This Is Me torna a dicembre su Canale 5

Sarà dunque una puntata costruita intorno ai sentimenti, ai ricordi e alle relazioni che hanno accompagnato il percorso televisivo di tanti protagonisti di Uomini e Donne. Il ritorno di Gemma e Giorgio, in particolare, promette di attirare l’attenzione per il contrasto tra le aspettative di una reunion romantica e il confronto che sarebbe invece andato in scena.

La nuova stagione di This Is Me, affidata ancora a Silvia Toffanin, dovrebbe arrivare su Canale 5 a inizio dicembre. Le registrazioni sono in corso negli studi Mediaset di Cologno Monzese. L’appuntamento dedicato all’amore si prepara a riportare sul piccolo schermo alcune delle storie più seguite della televisione italiana.