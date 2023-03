Chi l’ha visto, iniziato lo sgombero dell’abitazione dell’accumulatore Raffaele Lioce: la terribile ipotesi

Accumulava senza sosta fino a rendere il suo appartamento quasi inaccessibile. Nell’anteprima della puntata del 15 marzo di Chi l’ha visto si è tornato a parlare della scomparsa di Raffaele Lioce, 80enne di Foggia che vive in Viale Mazzini. Dell’uomo, ex allenatore di hockey e dipendente delle poste in pensione, non si hanno notizie da fine novembre quando era stato visto da un vicino.

Si teme che il corpo dell’80enne foggiano Raffaele Lioce si trovi sepolto dai rifiuti nella camera da letto

“Piano piano stanno sgombrando ma del signor Raffaele non ci sono notizie” – ha spiegato Federica Sciarelli. In un primo momento si era pensato che l’uomo si trovasse sepolto nell’abitazione trasformatasi in discarica e dove sono state ritrovate le sue stampelle. L’amministratore di sostegno, l’avvocato Marcello Sacco, è convinto che il corpo dell’uomo non sia nell’appartamento di Viale Mazzini mentre i vicini pensano che possa essere nella camera da letto che è ancora inaccessibile.

Prima di Natale aveva inviato una lettera a Titti, una vicina di casa ,alla quale ha regalato un mantello per affrontare il freddo inverno. Raffaele Lioce, un gigante di due metri, non ritira da tempo la sua pensione dall’amministratore di sostegno né si vede in giro a recuperare gli oggetti che amava accumulare oltre a non frequentare le mense parrocchiali.

L’allarme era stato lanciato dai vicini che avevano chiesto aiuto anche per le condizioni igienico sanitarie precarie in cui versava l’appartamento preso d’assalto anche dai topi. Un odore nauseabondo con la quale i condomini erano costretti a convivere. “La situazione si è sbloccata solo grazie all’intervento di Chi l’ha visto e lentamente stanno iniziando a sgomberare. Bisogna insistere anche per il ritrovamento del corpo” – ha spiegato Carla, una vicina di Raffaele Lioce.

L’odore nauseabondo e i topi nell’appartamento di Viale Mazzini: l’allarme lanciato dai vicini

Dopo il rumore fatto dalla trasmissione di Rai 3 è arrivata anche l’ordinanza di sgombero ma prima che l’intera abitazione diventi accessibile ci vorrà tempo. “Ci sono stanze ancora off limits” – ha riferito l’inviato della trasmissione condotta da Federica Sciarelli. “Aveva almeno 800 ombrelli rotti ma quando gli veniva detto di buttare le cose si arrabbiava” – ha spiegato un amico che ha riferito che secondo lui non può essersi allontanato molto e che l’ha cercato dappertutto.

L’uomo possedeva tre auto, tra cui una sportiva, ma non guidava da tempo. “Sarebbe bello ricevere un’altra lettera da lui per la Pasqua. Magari che mi rassicura, mi dice che è in ospedale e sta bene” – ha chiosato Titti.