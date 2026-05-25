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Picchia la figlia fino a ridurla in fin di vita a Ischia: arrestato il padre, la donna operata d’urgenza

DiRedazione

Pubblicato: 25 Mag, 2026 - ore: 19:45 #aggressione, #Forio d’Ischia, #tentato omicidio
Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Forio d'IschiaSul posto sono intervenuti i carabinieri di Forio d'Ischia

Dramma a Forio d’Ischia: la 36enne è arrivata in ospedale con gravi lesioni e fratture. I carabinieri indagano per ricostruire quanto accaduto in casa

Una violenza estrema consumata tra le mura domestiche e una donna che ora lotta tra la vita e la morte in ospedale.

È accaduto a Forio d’Ischia, dove i carabinieri hanno arrestato un 58enne con l’accusa di tentato omicidio dopo il grave pestaggio della figlia.

La vittima, una donna di 36 anni, è stata soccorsa in condizioni gravissime e trasportata in codice rosso all’ospedale.

L’allarme al 112 e la scoperta nell’appartamento

L’intervento è scattato poco dopo pranzo in via Spinesante, dopo una segnalazione arrivata al 112 per una presunta violenza domestica.

Quando i militari della Compagnia di Ischia hanno raggiunto l’abitazione, si sono trovati davanti una scena che gli investigatori stanno ancora ricostruendo nel dettaglio.

All’interno dell’appartamento hanno trovato la donna con evidenti lesioni, fratture al volto e segni di violenza sul corpo.

Secondo quanto emerso dai primi accertamenti, nell’abitazione sarebbero state trovate anche diverse tracce di sangue.

La corsa in ospedale e l’intervento d’urgenza

La donna è stata trasferita immediatamente all’ospedale Anna Rizzoli di Ischia.

I sanitari hanno attivato il protocollo di emergenza e l’hanno sottoposta a un delicato intervento chirurgico per limitare i danni provocati anche agli organi interni.

Le sue condizioni vengono descritte come molto serie.

La prognosi resta riservata e, secondo quanto emerso nelle prime ore, la paziente sarebbe considerata in pericolo di vita.

Il padre fermato poco dopo e la ricostruzione dei carabinieri

Il presunto aggressore, padre della vittima, è stato rintracciato poco dopo nei pressi dell’abitazione e fermato.

L’uomo si trova ora a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Secondo la ricostruzione iniziale dei carabinieri, l’aggressione sarebbe avvenuta anche alla presenza della madre della donna, che si trovava in casa.

Gli investigatori stanno verificando se ci siano stati precedenti episodi di tensione o violenza all’interno del nucleo familiare.

Un’altra storia che riporta l’attenzione sulla violenza dentro casa

Quando episodi di questo tipo avvengono in ambito familiare, spesso emergono domande che vanno oltre il singolo fatto.

Le indagini serviranno a chiarire tempi, dinamica e responsabilità.

Nel frattempo resta la gravità di quanto accaduto e la speranza che la donna riesca a superare le prossime ore.

Di Redazione

Giuseppe D’Alto: classe 1972, giornalista professionista dall’ottobre 2001. Ha iniziato, spinto dalla passione per lo sport, la gavetta con il quotidiano Cronache del Mezzogiorno dal 1995 e per oltre 20 anni è stato uno dei punti di riferimento del quotidiano salernitano che ha lasciato nel 2016.Nel mezzo tante collaborazioni con quotidiani e periodici nazionali e locali. Oltre il calcio e gli altri sport, ha seguito per diversi anni la cronaca giudiziaria e quella locale non disdegnando le vicende di spettacolo e tv.

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