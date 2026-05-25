Igor Protti accompagna la figlia all’altare mentre lotta contro il tumore: la foto emoziona il mondo del calcio

L’ex bomber non ha voluto rinunciare al matrimonio di Noemi: l’immagine condivisa sui social raccoglie migliaia di messaggi e diventa simbolo di forza
C’è una fotografia che nelle ultime ore ha superato il racconto sportivo ed è diventata qualcosa di più.
Igor Protti è tornato sui social con uno scatto che ha colpito migliaia di persone: il momento in cui accompagna la figlia Noemi verso l’altare nel giorno del suo matrimonio.
Un’immagine semplice ma potente, arrivata mentre l’ex attaccante continua il percorso di cure dopo aver raccontato pubblicamente la sua battaglia contro un tumore al colon.
E proprio quella foto è diventata il centro di centinaia di messaggi di affetto.
Lo scatto che ha commosso tifosi e appassionati
Nella fotografia pubblicata su Instagram si vede Protti avanzare con fatica ma in piedi.
Da una parte tiene la mano della figlia nel suo abito da sposa.
Dall’altra si appoggia al figlio Nicholas Flavio, che lo accompagna passo dopo passo.
Uno scatto che ha raccolto migliaia di reazioni e commenti.
Tra quelli più condivisi ce n’è uno che riassume il sentimento di molti: “Con la forza di un leone. Sei un esempio per tutti Igor. Oggi come ieri”.
La battaglia contro il tumore raccontata dallo stesso Protti
Nel luglio 2025 era stato lo stesso Igor Protti ad annunciare pubblicamente la malattia.
Con un messaggio sui social aveva raccontato di aver scoperto un tumore al colon e di aver già affrontato un primo intervento chirurgico.
Aveva spiegato che sarebbe iniziato un percorso di cure con l’obiettivo di poter tornare a operarsi.
Nei mesi successivi aveva aggiornato tifosi e amici raccontando che la situazione si era complicata con il coinvolgimento anche delle vertebre.
A marzo aveva spiegato di essere stato nuovamente operato e di stare cercando di recuperare la capacità di camminare.
Il calcio si stringe attorno a uno dei bomber più amati
La foto del matrimonio ha raccolto messaggi da tifosi di tutte le squadre che hanno segnato il percorso sportivo di Protti.
Da SSC Bari a ACR Messina, passando per SS Lazio, SSC Napoli e soprattutto US Livorno 1915.
In carriera Protti è stato più volte capocannoniere e ha lasciato un legame forte con tante piazze.
Ma stavolta il calcio è passato in secondo piano.
Un’immagine che racconta qualcosa che va oltre lo sport
Negli ultimi mesi la storia di Igor Protti è diventata anche il racconto di un percorso umano.
Alla sua vicenda è dedicato anche il documentario Igor. L’eroe romantico del calcio.
Ma la scena che oggi resta impressa non arriva da uno stadio.
È quella di un padre che, nonostante la fatica e le cure, sceglie di esserci nel giorno più importante della figlia.
E sotto quella foto ha lasciato un messaggio semplice:
“Che il mondo vi regali un mondo di serenità. Coltivate ogni giorno il vostro amore”.