Palermo, ragazzino di 11 anni accoltella 14enne davanti scuola: la pista del bullismo

Un ragazzino di 11 anni ha accoltellato un 14enne a Palermo, in via Guastella, a pochi metri dalla scuola Silvio Boccone di via del Vespro, nel pomeriggio di giovedì 18 maggio. La violenta reazione del ragazzino sarebbe stata provocata da una serie di episodi di bullismo che, stanco dei continui soprusi ha reagito in maniera violenta.

Il ragazzino avrebbe reagito in maniera violenta ad una serie di episodi di bullismo

Uno dei fendenti ha raggiunto il quattordicenne al torace, bucandogli un polmone. L’istituto scolastico si trova nelle vicinanze dell’ospedale Civico di Palermo. Al pronto soccorso dell’ospedale il ragazzino è arrivato accompagnato dal nonno e da alcuni parenti e qui ha raccontato la sua versione di quanto accaduto. L’equipe del primario Massimo Geraci lo ha curato e stabilizzato e ora il quattordicenne è ricoverato in osservazione ma non è in pericolo di vita.

Il 14enne è stato trasportato al Civico dal nonno: non è in pericolo di vita

“Sta bene, parla e cammina” – hanno riferito dall’ospedale. Sulla vicenda indagano i carabinieri e coordinate dal procuratore dei minori. Gli inquirenti hanno sentito alcune testimonianze che avrebbero assistito all’aggressione. Ci sarebbe il coinvolgimento di un coetaneo. Il ragazzino di 11 anni è stato invece portato all’Ospedale dei Bambini per dei controlli (ma non risulta ferito).