Movida di sangue a Palermo: il 21enne Paolo Taormina ucciso mentre tenta di fermare una rissa, fermato 28enne

A sinistra la disperazione della madre di Paolo Taormina

Cosa è successo nella notte della Champagneria a Palermo

È accaduto tutto in pochi secondi, tra i tavolini illuminati della movida palermitana.

Erano circa le 3:30 di notte, quando in piazza Olivella, a pochi passi dal Teatro Massimo, si è consumata una tragedia che ha sconvolto l’intera città.

Un ragazzo di appena 21 anni, Paolo Taormina, è stato ucciso con un colpo alla testa davanti al locale di famiglia, l’O’ Scruscio, uno dei pub più frequentati della zona nota come Champagneria.

Secondo le prime ricostruzioni, Paolo sarebbe intervenuto per fermare una rissa tra alcuni giovani che stavano picchiando un coetaneo già a terra.

Un gesto istintivo, di coraggio. Ma uno degli aggressori, dopo pochi attimi, avrebbe estratto un’arma e sparato a bruciapelo.

Quando i soccorsi sono arrivati, per il giovane non c’era già più nulla da fare.

Chi era Paolo Taormina e perché tutti lo ricordano come un ragazzo perbene

Paolo Taormina non era un passante qualunque.

Figlio dei titolari del locale dove è avvenuta la sparatoria, era conosciuto da molti nel quartiere per la sua gentilezza e il suo senso di responsabilità.

«Era un ragazzo buono, sempre sorridente, uno che non cercava mai lo scontro» raccontano alcuni amici, che preferiscono non comparire.

Sui social, i messaggi di cordoglio si moltiplicano.

Fiori e candele sono comparsi davanti all’ingresso dell’O’ Scruscio, dove il sangue di Paolo macchia ancora l’asfalto.

Un segno di lutto e di incredulità in una zona della città che vive, soprattutto nei fine settimana, un’apparente normalità fatta di musica, drink e turisti.

Chi è il presunto assassino: il fermo di Gaetano Maranzano

Poche ore dopo il delitto, i carabinieri hanno fermato Gaetano Maranzano, 28 anni, originario del quartiere Zen.

L’uomo è stato trovato nell’abitazione della compagna, nel quartiere Uditore, e avrebbe confessato il delitto.

Agli inquirenti ha raccontato di aver agito “d’impulso”, sostenendo di aver riconosciuto in Paolo un ragazzo che “in passato aveva importunato la fidanzata”.

Una versione ora al vaglio degli investigatori, che stanno analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza per chiarire ogni passaggio.

Non è ancora del tutto certo, inoltre, se il colpo mortale sia partito da una pistola o da un’arma bianca: sarà l’autopsia a stabilire la causa esatta della morte.

La zona della Champagneria, cuore e ferita di Palermo

La Champagneria non è solo un nome suggestivo.

È una delle aree simbolo della Palermo notturna, una costellazione di locali, bistrot e pub che si estende tra via Maqueda, via Spinuzza e piazza Olivella.

Luoghi dove, tra musica e turisti, si intrecciano vite, sogni e fragilità.

Ma chi la frequenta lo sa: non è la prima volta che la movida si trasforma in teatro di violenza.

Risse, liti, aggressioni — una micro-criminalità che spesso si accende senza motivo e si spegne solo dopo l’arrivo delle forze dell’ordine.

«È un pezzo di città che ama la vita, ma che ogni tanto sembra dimenticare se stessa» ha detto un commerciante della zona, ancora sotto choc.

Il dolore della città e le parole del sindaco Lagalla

“La mia vita è finita, come devo fare ora”. Le urla disperata della madre della vittima, stravolta su una sedia e sostenuta da parenti e conoscenti. Palermo si è svegliata ferita.

Il sindaco Roberto Lagalla ha espresso cordoglio e indignazione:

«Non possiamo essere ostaggio di chi crede che la forza stia nelle armi. Paolo ha agito per generosità, e per questo ha pagato con la vita».

Il primo cittadino ha annunciato il lutto cittadino per il giorno dei funerali e ha chiesto un impegno collettivo:

«Non basta indignarsi. Serve capire perché un gruppo di ragazzi ritiene normale rispondere alla vita con la violenza».

Intanto, davanti al locale sequestrato, continua il via vai di amici, curiosi e turisti.

Qualcuno si ferma in silenzio, qualcuno lascia un fiore, altri ancora semplicemente guardano, cercando di comprendere come una notte di musica sia potuta diventare una notte di morte.

Perché la tragedia di Paolo Taormina interroga Palermo

L’assassinio di Paolo non è solo un fatto di cronaca.

È un racconto amaro di una generazione che cerca coraggio in un mondo fragile, dove anche un gesto di altruismo può diventare pericoloso.

Palermo, città di luce e contraddizioni, si ritrova ancora una volta a fare i conti con la violenza dei suoi figli, ma anche con la forza di chi — come Paolo — ha scelto di non voltarsi dall’altra parte.