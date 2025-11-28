Notizie Audaci

Palmoli, svolta vicina per la famiglia nel bosco: Nathan pronto ad accettare la nuova casa offerta da Armando

Pubblicato: 28 Nov, 2025 - ore: 22:20 #famiglia nel bosco, #Nathan Trevallion, #Palmoli
Armando e la figlia hanno trovato una soluzione abitativa a Palmoli che ha incontrato riscontri favorevoli da NathanArmando e la figlia hanno trovato una soluzione abitativa a Palmoli che ha incontrato riscontri favorevoli da Nathan

La visita alla nuova casa: «Gli brillavano gli occhi»

La svolta potrebbe essere davvero a un passo per la famiglia nel bosco di Palmoli, come emerso nella puntata del 28 novembre di Dentro la notizia.

Nathan Trevallion avrebbe manifestato la volontà di accettare la soluzione abitativa proposta da Armando e da sua figlia per aiutarlo a ricongiungersi con la moglie Catherine Birmingham e i tre figli.

Armando ha raccontato ogni dettaglio della visita:

«L’ho portato in cantina a vedere gli attrezzi di una volta, e ogni cosa che vedeva gli brillavano gli occhi. Gli ho fatto trovare i camini accesi, un ambiente caldo e accogliente. Penso che prenderà la casa provvisoriamente, perché poi vuole tornare nella sua quanto prima. Ama Palmoli, vuole fare i lavori e sta ultimando tutto con il Comune».

La casa, un tempo appartenuta alla madre di Armando, viene solitamente affittata ai turisti in vista a Palmoli.

Una sistemazione immersa nel bosco: il parere del sindaco

Anche il sindaco di Palmoli, Giuseppe Masciulli, ha confermato l’effetto positivo che la visita ha avuto su Nathan:

«Mi è stato detto che Nathan ha avuto una buona impressione. La casa è immersa nel bosco, con querce, panorama medievale e grande silenzio. Una soluzione isolata, ideale per lui. Forse aveva risolto il problema».

Nel corso della puntata è stata mostrata anche l’abitazione, situata nella campagna di Palmoli, tra natura e quiete.

Un passo decisivo verso il ricongiungimento con i figli

La priorità resta una: riportare i tre bambini e Catherine a Palmoli nel più breve tempo possibile.
Nathan avrebbe espresso proprio questo desiderio: sistemare la casa, organizzarla, renderla idonea al ritorno della sua famiglia.

Per quanto riguarda gli animali, ha chiarito che continuerà a muoversi tra la nuova sistemazione e il luogo in cui ora si trovano, per non sottoporli a stress.

La sensazione, dopo settimane di attesa e incertezze, è che ora sia finalmente emersa una strada concreta.

Di Redazione

