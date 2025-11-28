Mediaset, rivoluzione nei palinsesti: slitta L’Isola dei Famosi, torna il GF Vip e arriva Isobel Kinnear a Caduta Libera

Max Giusti al timone di Caduta Libera

Lo slittamento dell’Isola dei Famosi: la protesta dei Garifuna blocca la produzione

La macchina di Mediaset è costretta a rivedere i suoi piani. Come anticipato da Davide Maggio, L’Isola dei Famosi subisce uno slittamento a causa della protesta dei Garifuna, una comunità dell’Honduras che vive nelle aree coinvolte dalle riprese del reality.

La protesta nasce dai divieti di navigazione e pesca imposti durante le registrazioni: limitazioni che, per i Garifuna, significano ostacoli alla sopravvivenza quotidiana.

Non si parla solo di pesca: i divieti colpiscono anche attività indispensabili come la raccolta di legna e la gestione del turismo locale. Da qui la decisione di fermare la produzione e rinviare l’intera stagione.

Giuseppe Candela svela le mosse Mediaset: il GF Vip torna a marzo 2026

Nella sua rubrica su Dagospia “A lume di Candela”, Giuseppe Candela anticipa alcune manovre strategiche sul tavolo dei dirigenti Mediaset. L’edizione nip dei reality, guidata da Simona Ventura, saluterà il pubblico il 15 dicembre.

La vera operazione però scatterà più avanti: tra marzo 2026, dopo Sanremo e Olimpiadi, Mediaset dovrebbe riportare in onda il Grande Fratello Vip, nuovamente condotto da Alfonso Signorini.

Una decisione che trova forza proprio nello slittamento dell’Isola: liberando spazio e risorse, il GF Vip torna a essere la punta del palinsesto di primavera.

Caduta Libera cambia volto: arriva la valletta parlante Isobel Kinnear

Dopo il test riuscito a “La Ruota della Fortuna”, Mediaset replica il modello della valletta parlante anche a Caduta Libera. Il programma, che tornerà in onda domenica 7 dicembre (giorno in cui “L’Eredità” si ferma per la Prima della Scala), sarà guidato da Max Giusti.

Ma la novità è il volto che lo affiancherà: la “nuova Samira” sarà Isobel Kinnear, ballerina australiana emersa ad Amici, oggi professionista nel talent di Maria De Filippi.

Isobel lascerà temporaneamente il programma per assumere il ruolo nel quiz show di Canale 5, conferma del suo crescente peso televisivo.

Isobel Kinnear

Informazione Mediaset a Natale: Mattino 5 e Dentro la Notizia non si fermano

La fascia dell’informazione del mattino resiste anche durante il periodo natalizio. Mattino 5 e Dentro la Notizia rimarranno in onda, con l’eccezione di 25 e 26 dicembre e 1° gennaio.

Francesco Vecchi reggerà la conduzione in solitaria:

Federica Panicucci, infatti, si dedicherà alla conduzione del concerto di Natale e di quello di Capodanno, salutando il programma venerdì 19 dicembre per tornare solo lunedì 5 gennaio.

Nel frattempo, Nuzzi proverà a recuperare terreno in una corsa agli ascolti sempre più complicata sul fronte auditel.