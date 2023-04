Papa Francesco lascia il Gemelli: ‘Sono vivo, ci sarò per la Settimana Santa’

“Sono ancora vivo, grazie per il lavoro che avete fatto. Ci sarò per la Settimana Santa, pregate per me. Buona Pasqua” – le poche battute concesse da Papa Francesco a Rai News davanti alla alla Basilica di Santa Maria Maggiore dopo essere stato dimesso dal Policlinico Gemelli di Roma.

La tappa di Papa Francesco davanti all’icona di Maria: ‘Non ho avuto paura, pregate per me’

Bergoglio si è concesso la breve sosta per raccogliersi in preghiera davanti all’icona di Maria, Salus Populi Romani, affidandole nella preghiera i bambini incontrati ieri nel reparto di Oncologia Pediatrica e Neurochirurgia Infantile dell’Ospedale prima di rientrare in Vaticano a bordo di un’utilitaria. Già all’uscita dal Gemelli aveva rilasciato alcune dichiarazioni.

“Non ho avuto paura. Mi viene in mente una cosa che un vecchietto, uno più vecchio di me , mi aveva detto dopo una situazione del genere ‘Padre, io la morte non l’ho vista ma l’ho vista venire è brutta” – ha affermato Papa Francesco.