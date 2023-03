Papa Francesco accusa malore, ricoverato al Gemelli: l’esito della Tac cardiaca

Ha improvvisamente annullato gli impegni dopo l’udienza generale del mercoledì in Piazza San Pietro dopo aver avvertito un malore. Papa Francesco è stato ricoverato al Policlinico Gemelli dove è arrivato in ambulanza nel primo pomeriggio di mercoledì 29 marzo.

Papa Francesco si è sentito male nella residenza di Santa Marta dopo l’udienza generale in Piazza S. Pietro

Quando si è sentito male il Pontefice si trovava già nella residenza di Santa Marta. Problemi cardiaci e difficoltà respiratorie per Bergoglio che è stato immediatamente sottoposto accertamenti nel reparto di cardiologia. Secondo le prime indiscrezioni Papa Francesco è vigile e collaborativo.

Fonti vaticane assicurano che il malore che l’ha colpito non è preoccupante. In ogni caso il Santo Padre è stato sottoposto a Tac toracica con esito negativo. Inoltre non presenta problema di saturazione ma sono stati predisposti ulteriori esami per escludere problemi gravi.

Tac cardiaca negativa, il Pontefice sarà sottoposto ad ulteriori controlli: a rischio la messa delle Domenica delle Palme

Sarebbero state annullate tutte le udienze di giovedì e venerdì affinché Bergoglio possa effettuare tutti gli accertamenti del caso e riposare dopo lo spavento delle scorse ore. Di sicuro Papa Francesco trascorrerà la notte in ospedale. Prima del problema che l’ha costretto al ricovero aveva in programma un’intervista con Lorena Bianchetti per il programma A sua immagine che ha annullato.

Il comunicato stampa della Santa Sede riferiva di controlli già programmati. A rischio la presenza del Pontefice per la messa della Domenica delle Palme. Si spera che possa recuperare al meglio per le celebrazioni della settimana di Pasqua.