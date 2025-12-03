Tragedia a Parma: bambino di un anno muore in asilo nido durante il riposo pomeridiano

Tragedia in un asilo nido di Parma

La tragedia nel quartiere San Leonardo

Un terribile evento ha scosso Parma questo pomeriggio, 3 dicembre: un bambino di circa un anno è morto nell’asilo nido Brucoverde, situato nel quartiere San Leonardo. Secondo quanto ricostruito dalle autorità, il piccolo sarebbe stato colto da un arresto cardiocircolatorio durante il riposo pomeridiano. I primi tentativi di rianimazione sul posto non hanno avuto successo, e il bambino è stato trasportato d’urgenza all’Ospedale Maggiore, dove i medici hanno potuto constatare solo il decesso.

Immediato l’intervento delle forze dell’ordine, con tre volanti della polizia presenti sul luogo, mentre il personale del nido e le famiglie dei bambini presenti assistevano attonite alla scena. Al momento, le cause del decesso sono ancora da accertare e le indagini sono in corso per chiarire le dinamiche della vicenda.

Il cordoglio delle autorità locali

“Siamo sconvolti da quanto accaduto. Una giovane vita spezzata così d’improvviso strazia il cuore e lascia senza parole”, ha dichiarato il sindaco di Parma, Michele Guerra, esprimendo vicinanza alla famiglia del bambino e al personale del nido. L’assessora ai Servizi Educativi del Comune, Caterina Bonetti, ha aggiunto: “È un dolore enorme per la nostra comunità. Ci stringiamo alla famiglia”, recandosi personalmente sul posto per testimoniare la solidarietà dell’amministrazione.

Le parole delle autorità evidenziano lo shock e la tristezza che hanno colpito l’intera città. La comunità locale è rimasta profondamente scossa dall’accaduto, e l’attenzione ora è rivolta alla famiglia del piccolo e al personale educativo coinvolto.

La struttura e le indagini in corso

L’asilo nido Brucoverde, struttura comunale a quattro sezioni, ospita circa 77 bambini dai 4 ai 36 mesi. Durante il riposo pomeridiano, momento in cui si è verificata la tragedia, il piccolo non si è più svegliato. I soccorsi sono intervenuti immediatamente, ma purtroppo non hanno potuto salvargli la vita.

Le autorità stanno lavorando per comprendere tutti gli aspetti della vicenda. Le indagini si concentrano sulle cause del decesso. L’obiettivo degli inquirenti è delineare con precisione le circostanze di quanto accaduto.

Una comunità sconvolta

La notizia ha suscitato un forte impatto emotivo tra le famiglie dei bambini frequentanti il nido e tra la cittadinanza. La vicenda di un bambino di appena un anno che perde la vita in un contesto scolastico ha lasciato tutti senza parole, sottolineando la fragilità della vita e l’importanza di ogni momento. Il sindaco Guerra e l’assessora Bonetti hanno ribadito l’abbraccio alla famiglia e al personale educativo, mentre la città di Parma si stringe attorno a chi è stato colpito da questa drammatica perdita.