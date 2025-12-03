Uomini e Donne, Agnese e Roberto lasciano insieme: la dedica social e la frecciata a Mastrostefano

Agnese De Pasquale ha lasciato Uomini e Donne con Roberto

Agnese De Pasquale ha lasciato Uomini e Donne con Roberto Priolo, le dolci parole su Instagram

Subito dopo la messa in onda della puntata del 3 dicembre di Uomini e Donne, Agnese De Pasquale ha pubblicato sul suo profilo Instagram il primo post di coppia con Roberto Priolo, il cavaliere con cui ha deciso di lasciare il programma di Maria De Filippi. Una serie di scatti in riva al mare e una lunga dedica raccontano l’inizio del loro percorso lontano dalle telecamere.

Nel post, Agnese firma una dichiarazione intensa e personale:

«Appena dopo la nostra scelta siamo rimasti immobili ad ascoltare il rumore delle onde […] Ho trovato la tua mano ferma e sicura che mi ha ricordato come in due sia più veloce la risalita e come sia bello tornare a galla insieme. Grazie per avermi insegnato a guardare e a vivere il mare anche quando è calmo», scrive.

Una dedica che ribadisce l’intesa nata durante le ultime settimane del programma, dove la coppia ha convinto pubblico e opinionisti – compreso Federico Mastrostefano, presente in studio proprio nel momento della loro uscita.

La scelta in studio e la decisione di lasciare il programma

La loro uscita è arrivata dopo un breve ma intenso confronto al centro studio. Agnese e Roberto hanno comunicato di avere raggiunto l’obiettivo per cui erano entrati a Uomini e Donne: trovare una persona con cui condividere un percorso sincero.

Applauditi dallo studio, i due hanno lasciato il programma senza tentennamenti, annunciando di voler vivere la relazione lontano dalle dinamiche televisive del Trono Over.

Dopo la relazione con Mastrostefano: il nuovo inizio di Agnese

La frequentazione con Roberto è iniziata dopo che Agnese aveva chiuso definitivamente la complicata relazione con Federico Mastrostefano, che negli scorsi mesi aveva provocato tensioni, dubbi e insicurezze.

La 42enne modenese, oggi residente a Milano e madre di due figli – Emma Margot e Andrea Mael – lavora nel settore scolastico, coordinando attività di sostegno.

Roberto, trentino originario di Luserna, è padre di due figli, Jolanda e Riccardo. Cavaliere elegante e riservato, era finito al centro di una segnalazione che aveva creato momenti di tensione con Agnese, poi superati.

La stoccata a Federico Mastrostefano: “Le maschere cadono sempre”

Nei giorni scorsi Agnese aveva rilasciato dichiarazioni molto chiare sulla frequentazione con Federico Mastrostefano, pubblicate su Uomini e Donne Magazine.

«Voglio dire di fare chiarezza dentro di sé e di essere sincero con sé stesso e con gli altri.

Le maschere cadono sempre. Di lui non mi fidavo e non mi fido, anche se avevo perso la testa», aveva dichiarato.

E ancora:

«Con lui ho messo a repentaglio la mia autostima […] Diceva che andava a dormire, ma usciva con altre. Non saprei tuttora se ha detto bugie o verità».

Ora Agnese guarda avanti, e il post col mare sullo sfondo è il simbolo di un nuovo capitolo.