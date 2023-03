Pavia, investe una lepre sulla Bressana-Salice e si ferma: 82enne travolto e ucciso

É stato investito e ucciso sulla Sp1 Bressana-Salice dopo essere sceso dalla sua autovettura dopo aver impattato una lepre. L’82enne Pietro Cassi, originario di Pavia, si era fermato sul ciglio della strada per comprendere cosa avesse urtato.

Pietro Cassi si era fermato all’altezza di Lungavilla per comprendere cosa avesse urtato

Così ha accostato la sua Volkswagen Polo ma poco dopo essere sceso dalla vettura è stato travolto da una Ford Fiesta che non si è reso conto della sua presenza in strada. Per l’uomo non c’è stato nulla da fare nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi sanitari dell’Areu.

Il tragico episodio si è verificato intorno alle 19:30 di domenica 19 marzo a Lungavilla, in provincia di Pavia, all’altezza di via Cascina Americana. Sul posto anche i Vigili del fuoco per la messa in sicurezza della Provinciale mentre i primi rilievi sono stati affidati alla Polstrada che ha ascoltato alcuni testimoni.

Tre persone hanno accusato un malore dopo aver assistito all’incidente

Sull’asfalto è stata trovata anche la lepre schiacciata dall’auto della vittima. I sanitari sono dovuti intervenire anche per soccorrere tre persone che hanno accusato un malore dove aver assistito al momento dell’investimento di Pietro Cassi. Sono in corso ulteriori accertamenti per accertare a che velocità viaggiasse la Ford Fiesta in un tratto di strada dove il limite è 70 chilometri orari. Dolore e sconcerto a Pavia per la drammatica scomparsa dell’82enne.